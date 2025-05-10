Найбільша активність Росії на 2 напрямках викриває її основну мету: карта боїв 10 травня

Росіяни продовжують наступальні дії майже по всій лінії фронту. Сили оборони стримують натиск ворога.

Протягом минулої доби зафіксовано 196 бойових зіткнень, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку агресор 6 разів штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

Ворог атакував у районі Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 3 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Загризового та Нової Кругляківки.

Противник штурмував у районі Нової Кругляківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Липового, Рідкодуба, Ямполівки та в напрямку Греківки, Нового Миру, Зеленої Долини.

Росіяни намагалися просунутися біля Рідкодуба: дивіться на карті

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив 8 атак на позиції наших підрозділів біля Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

Окупанти атакували у районі Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 10 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та в напрямку Олександро-Шультиного.

Бої точилися біля Білої гори: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного, Диліївки, Щербинівки та Торецька.

Росіяни атакували у районі Диліївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Новоторецьке, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Нова Полтавка, Промінь, Єлизаветівка, Даченське, Звірове, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Лисівка, Новосергіївка та в напрямку Муравки, Зорі, Миролюбівки, Малинівки, Новомиколаївки і Троїцького.

Противник наступав у районі Олександрополя: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 31 атаку на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Одрадне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Новополя, Шевченко, Зеленого Поля.

Зазначимо, що найбільшу активність ворог проявляв на Покровському і Новопавлівському напрямках. Тут розташовані населені пункти, які межують з адмінкордоном Дніпропетровщини.

Ворог здійснив атаки поблизу Рівнополя: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили 6 ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

Окупанти атакували у районі Щербаків: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог 6 разів без успіху намагався просуватись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку Сили оборони відбили 19 атак російських загарбників.