Росіяни мали низку успіхів, зокрема на Сумщині: огляд фронту від ISW

Окупанти продовжують наступ майже на всіх напрямках фронту. Українські воїни мужньо стримують ворожий натиск.

Інститут вивчення війни розповів про перебіг ситуації на фронті. Де наступ ворога був успішний, передає 24 Канал.

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Де просунулися росіяни

Російські війська нещодавно мали успіх на півночі Сумської області. Геолоковані кадри, опубліковані 27 квітня, свідчать про те, що окупанти просунулися в полях на захід від Локні (північний схід від Сум) і, ймовірно, захопили поля на захід і південний захід від Басівки (на північ від Локні) та на південний схід від Журавки (на північний захід від Локні).

Яка обстановка на Сумщині: дивіться на карті

Один з російських воєнкорів стверджує, що підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади Росії просуваються на північ від Біловодів (на північний захід від Локні та на південь від Журавки).

Загарбники також нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 28 квітня, свідчать, що ворожі війська нещодавно захопили південну частину Кам'янки (на північний схід від Куп'янська, поблизу державного кордону) та просунулися до східної околиці населеного пункту.

Окупанти захопили частину Кам'янки: дивіться на карті

Крім того, противник мав успіх і на Сіверському напрямку. Він нещодавно просунувся до східної околиці Григорівки (північний схід від Сіверська).

Ворог просунувся до Григорівки: дивіться на карті

Геолокаційні кадри від 27 квітня показують також, що російські сили просунулися до дамби на північ від Торецька.

Противник мав успіх на північ від Торецька: дивіться на карті

Мали окупанти досягнення й на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 та 28 квітня, свідчать про нещодавні незначні просування російських військ на північний схід і північний захід від Надіївки (на схід від Новопавлівки).

Окупанти мали просування біля Надіївки: дивіться на карту

Яка ситуація на інших ділянках фронту

На решті напрямків фронту окупанти продовжують наступальні дії, але безуспішно.

За словами російських воєнкорів, українські сили утримують обмежені позиції в Горналі (південь від Суджі) та в лісосмугах поблизу Олешні (південний захід від Суджі). Також тривають бої у Белгородській області. Підтверджених просувань обох сторін немає.