Де окупанти готуються до битви з ЗСУ: супутникові фото "засвітили" окопи росіян в Криму

Російська армія на тлі контрнаступу України побудувала численні лінії оборони в окупованому Криму. Оборонні рубежі росіян простягаються від адміністративного кордону з Україною до Джанкоя.

Журналісти отримали у своє розпорядження нові знімки Planet Labs окупованого півострова. Військові експерти заявляють, що оборонні рубежі, які збудувала російська армія, свідчать про підготовку Росії до оборони під час наступальної операції ЗСУ.

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Більшість окопів росіяни збудували після того, як відступили з Херсона

Супутникові знімки зроблені з чотирьох локацій з новими окопами. Ці споруди – біля села Філатівка, КПВВ Армянськ, міста Красноперекопськ та у Джанкойському районі.

Більша частина окопів, відповідно до знімків, зведені армією Росією вже після відступу її військ з Херсона у листопаді 2022 року.

На супутникових знімках північної частини Криму видно, що російські військові нерідко зводять фортифікації впритул до сіл або навіть у самих населених пунктах.

Порівняння супутникових знімків КПВВ Армянськ 5 червня 2022 та 2023 року / Фото "Схеми"

Порівняння супутникових знімків Філатівки 5 червня 2022 та 2023 року / Фото "Схеми"

Порівняння супутникових знімків Джанкойського району 14 червня 2022 року та 9 червня 2023 року / Фото "Схеми"

Порівняння супутникових знімків Красноперекопська 12 червня 2022 року та 9 червня 2023 року / Фото "Схеми"

Люди в Криму – живий щит для російської армії

Офіцер ЗСУ, журналіст-розслідувач з Криму Євген Лешан заявляє, що окопи в окупованому Криму – це звичайна практика для армії Росії.

За його словами, Росія використає кримчан як живий щит, якщо в Криму будуть бойові дії. Він заявив, що люди в Криму – у небезпеці через підступну тактику росіян.

"Росіяни ніколи не ставились до людського життя як до цінності, тим більше до життів кримчан, яких вони завжди тримали як заручників. Тому – так, ці люди у небезпеці, населення цих сіл – у небезпеці. Адже, якщо йтимуть бойові дії, то росіяни фактично використають їх як щит", – зазначив журналіст.