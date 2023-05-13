У Росії – масове падіння літаків та гелікоптерів: дивіться на карті, де Брянська область

Субота 13 квітня у Росії розпочалася з падіння авіації. Спершу гелікоптер гепнувся у місті Клинці Брянської області. Однак тоді мало хто знав, що це лише перший гвинтокрил за день.

Як повідомили місцеві російські телеграм-канали, у цього гелікоптера начебто загорівся двигун. Однак після нього гравітація притягнула до землі ще щонайменше два авіасудна.

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Місця падіння гелікоптерів

Перший вертоліт, який виявився військовим Мі-8, упав у приватному секторі міста Клинці, що неподалік російсько-українського кордону. При цьому, як можна судити з оприлюднених кадрів, перед падінням він кілька хвилин кружляв у небі, а після гучного вибуху гепнувся у приватному секторі.

Російська авіація падала у Брянській області: карта

Після цього над місцем падіння було видно стовп густого чорного диму, що здіймався до небес. За даними росЗМІ, внаслідок падіння загинуло двоє росіян – пілоти військового гелікоптера.

Однак у всій цій історії є цікавий нюанс – за даними російських ЗМІ, у цей час "влучне" вороже ПВО збивало ракету… Що ж, ймовірно, самі того не усвідомлюючи, військові Росії можуть отримати статтю за допомогу українській армії.

Гелікоптер приліг відпочити у Клинцях Брянської області: карта

Нове повідомлення про падіння гелікоптера мешканців Брянщини себе чекати не змусило. Ще одна авіакатастрофа відбулася поблизу селища Сурецький Муравєй Клинцівського району.

Цей гелікоптер вбив не лише своїх пілотів. Його уламки пошкодили деякі будинки у населеному пункті. Ба більше, за даними росЗМІ, постраждала 51-річна жінка, яка у цей час перебувала на вулиці.

Вертоліт впав у селі Сурецький Муравєй, що також у Брянській області: карта

Цікаво зауважити, що самі російські ЗМІ, намагаючись розповісти інформацію якнайшвидше, заплуталися у власній географії. Адже у деяких новинних каналах замість Сурецького Муравья місцем падіння називають Стародуб. А дехто конкретизує ще більше, та розповідалє, що гвинтокрил впав поблизу села Волкустичі, що в Унецькому район області.

Вертоліт міг розбитися й поблизу Стародуба: карта

Де розташовуються Волкустичі: карта

Не гелікоптерами єдиними

Однак лише вертольотів у цей день було мало. Розбився також славнозвісний російський винищувач Су-34. І що цікаво – також у Брянській області, яку 13 квітня можна назвати таким собі смертельним "бермудським трикутником". Ба більше, увесь цей "дощ російської авіації" відбувся поблизу українського кордону.

Під час падіння винищувача очевидці спостерігали за шлейфом густого диму, що переслідував судно, натомість парашутів екіпажу видно не було. Як згодом стало відомо, пілот та штурман не змогли катапультуватися, тож ліквідувалися разом з авіасудном.

Су-34 гепнувся поблизу села Істровка у Стародубському районі Брянської області: карта

Зауважимо, що такому падінню авіації вороги уже придумали причину, і вона полягає не в косоокості російських "ППОшників". На їхню думку, до падіння авіації причетні диверсанти.