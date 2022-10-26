Де ховають свої статки російські олігархи: розслідування WSJ

26 жовтня 2022 , 00:03
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Джерело:

The Wall Street Journal

Російські олігархи приховують статки через секретну мережу на острові Мен в Ірландському морі. Завдяки цьому вони вивели гроші з Росії перед повномасштабним вторгненням.

Журналісти з'ясували, що є мережа підставних компаній та посередників, якими керує сервісна фірма Bridgewaters. Її робота ускладнює відстеження активів та застосування санкцій.

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Олігархи вивели гроші з Росії перед вторгненням

Як повідомляє видання, у стартапу "Кремнієва долина" з'явився несподіваний інвестор – російський мільярдер.

Через низку офшорних компаній та венчурний фонд уклали угоду, яка дозволила олігарху Алішеру Усманову вивести свої статки з Росії на Захід. Частку фонду оцінювали в 175 мільйонів доларів. Гроші вивели за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну, і США ввели санкції проти Усманова.

Хто користувався підставними компаніями

Мережу підставних компаній та посередників протягом років використовували союзники Путіна для виведення сотень мільйонів доларів з Росії. Журналісти знайшли електронні листи, інвестиційні пропозиції, публічні та приватні корпоративні звіти, реєстри акціонерів та документи SEC.

Цю схему використовували:

  • родичі члена російського парламенту Андрія Скоча,
  • колишнього співробітника КДБ Сергія Чемезова, чиї компанії продають зброю російським військовим,
  • речника Путіна Дмитра Пєскова.

Усіх тепер додали до чорного списку США та ЄС.

Фірма на острові Мен

Розслідувачі дійшли висновку, що в основі російської грошової мережі лежить фірма на острові Мен. Її назва – Bridgewaters. Саме ця компанія допомогла створити корпоративну імперію для своїх клієнтів, включаючи інвестиції в американські технологічні компанії.

Міністерство фінансів США пропонує мільйонну винагороду за інформацію про статки росіян, які перебувають під санкціями, у тому числі тих, хто перебуває в цій мережі.

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Автор: Ольга Музика