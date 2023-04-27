Неподалік Бидгоща у Польщі знайшли уламки ракети: показуємо місто на карті

У польському лісі неподалік міста Бидгощ виявили уламки ракети з російським написом. Ймовірно, це залишки снаряду класу "повітря – поверхня".

Залишки "військового об'єкта" знайшли на півночі Польщі біля населеного пункту Замостя, що неподалік від Бидгоща. Де саме розташоване це місто, розповідає та показує на карті 24 Канал.

Дізнайтеся більше У лісі на півночі Польщі знайшли уламки ракети з російським написом, – ЗМІ

Де розташоване польське місто Бидгощ

Зауважимо, що Замостя, біля якого і виявили уламки ракети, це – невеличкий населений пункт, розташований приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща.

Що відомо про Бидгощ Це місто в історичному регіоні Куявія на півночі Польщі. Воно розміщене на річці Брді та є початковим пунктом Бидгощського каналу, що на сході доведений до Вісли. До речі, Бидгощ є одним із найбільший міст Польщі.



Джерело: Це місто в історичному регіоні Куявія на півночі Польщі. Воно розміщене на річці Брді та є початковим пунктом Бидгощського каналу, що на сході доведений до Вісли. До речі, Бидгощ є одним із найбільший міст Польщі.Джерело: Wikipedia

Зауважимо, що Польща на північному сході межує з державою-агресором. Зокрема, з Калініградською областю. Згідно з картою, Бидгощ розташований за приблизно 270 кілометрів від цього регіону.

Де розташований Бидгощ, поблизу якого знайшли уламки ракети: дивіться на карті

Тим часом відстань до українського кордону за найближчим маршрутом, який прокладає Google maps, у Ягодині Волинської області, складає аж понад 580 кілометрів. За інформацією ЗМІ, у Бидгощі розташований один з навчальних центрів НАТО.

Коротко про уламки ракети в Польщі