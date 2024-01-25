Де розташоване російське місто Туапсе, в якому горів нафтопереробний завод: показуємо на карті

У Туапсе ввечері середи 24 січня була пожежа на нафтопереробному заводі. 24 Канал розкаже про це місто трохи більше.

Під час атаки по Туапсе росіяни розділилися на два табори. Одні билися в істериці, вимагаючи видалити відео з пожежею на заводі, інші ж спокійно рахували, скільки пожежників поїхали на НПЗ. Імовірно, потроху звикли до нової реальності.

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Де розташоване Туапсе

Туапсе – це курортне містечко на березі Чорного моря. Росіяни пишуть про нього поетично, мовляв, там дивовижна природа, чисті широкі пляжі тощо. Втім, Туапсе поступається більш відомим курортам, як-от Сочі або Адлеру. Загалом воно належить до так званого Великого Сочі, тобто комплексу російських чорноморських курортів у Краснодарському краї.

Від Керчі в Криму Туапсе відділяє всього 250 кілометрів, а до Маріуполя – 354 кілометри.

Показуємо Туапсе на карті Росії

Але, звісно, якби Туапсе було суто курортом, воно би не потрапило в новини.

Там є великий порт. Раніше в місті були судоремонтні заводи, але зараз вони закриті. Втім, лишився Туапсинський нафтопереробний завод і дві перевалочні нафтобази.

Що відомо про Туапсинський нафтопереробний завод

Відповідно до повідомлень російських телеграм-каналів, завод, де сталася пожежа, належить Роснафті. Тож, імовірно, мовиться про Туапсинський нафтопереробний завод.

Навіть на гугл-карті добре видно, що це ціла мережа: нафтооб'єктів у Туапсе багато, поруч із ними розташовані автозаправні станції.



Де розташований Туапсинський нафтопереробний завод / Скриншот 24 Каналу

Морський термінал належить заводу – це єдиний НПЗ на березі Чорного моря. Саме через порт росіяни вивозять нафту на експорт, отримуючи гроші, щоб і надалі воювати проти України. Експортують абсолютну більшість продукції – 90% нафти. Втім, навіть у Вікіпедії указано, що завод застарілий, тож росіяни намагаються його модернізувати. Глибину переробки нафти обіцяють збільшити вдвічі.

Він переважно виробляє бензин і мазут, які так потрібні, щоб живити техніку окупантів на Сході та Півдні України. Сировину доставляють із Сибіру, Оренбургу та Ставрополя. Туапсе розташоване фактично біля Криму та Азову.

Якщо врахувати все вищевикладене, стає зрозумілим, наскільки важливим є Туапсинський нафтопереробний завод для армії окупантів. І, відповідно, наскільки цікавим для України.

Це не перша атака

З умовного Курахового, тобто території, контрольованої Україною, до Туапсе по прямій 450 кілометрів. Що цікаво, при цьому дрони (якщо справді був приліт по НПЗ) мають пролетіти над Приморсько-Ахтарськом, звідки запускають "Шахеди". Там має стояти дірява російська пе-ве-о. Ключове слово – "має".

Туапсе вже атакували в лютому та березні 2023 року, тоді були прильоти. Як бачимо, росіяни не здатні зробити висновки і це тішить.

Пожежа на НПЗ у Туапсе: коротко