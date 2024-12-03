Росіяни намагаються прорвати фронт, – військовий розповів про складну ситуацію на полі бою

Російські окупанти намагаються прорвати фронт, активно застосовуючи артилерію та авіацію. Проводять атаки переважно невеликими піхотними групами, але й інколи застосовують техніку різних типів.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився керівник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, наголосивши, що українські військові стійко тримають оборону.

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Ситуація на полі бою вкрай напружена

У смузі відповідальності бригади "Рубіж" перебувають Куп'янський, Лиманський та Сіверський напрямки. За 2 грудня ворог здійснив близько 20 безуспішних спроб штурмових дій: 11 – на Лиманському, 7 – на Куп'янському та 2 – на Сіверському відтинку в районі Білогорівки.

Росіяни намагаються прорвати фронт, але підрозділи Сил оборони відбивають атаки,

– зазначив боєць.

Російські військові активно застосовують авіацію: скидають КАБи та некеровані авіаційні ракети. Також активно застосовують артилерію і намагаються атакувати в основному малими піхотними групами. Іноді трапляється застосування техніки, кожного наступного разу вона може бути різною.

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Ворог постійно щось міняє у своїй тактиці, аби відчути, де у на слабка оборона та наростити свої зусилля на тому напрямку,

– наголосив Борисенко.

Водночас Сили оборони намагаються стійко тримати оборону. Ефективно працює артилерія та підрозділи FPV, які знищують особовий склад та ворожу техніку на підступах до українських передових позицій. Це, своєю чергою, дозволяє піхоті успішно оборонятися.

Яка ситуація на фронті: дивіться на карті