Відключення світла: де в Україні ввели обмеження 9 листопада

В Україні 9 листопада продовжать вимикати світло. Максимальні обмеження ввели для споживачів у 10 областях та Києві.

Аварійних відключень сьогодні не буде. В Укренерго попередили лише про погодинні планові відключення світла. Де не буде електропостачання – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Де в Україні не буде світла

Максимальні обмеження ввели для мешканців

Києва;

Київської області,

Чернігівської області,

Черкаської області,

Житомирської області,

Сумської області,

Харківської області,

Полтавської області,

Запорізької області,

Дніпропетровської області,

Кіровоградської області.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій,

– пояснили в Укренерго.



Як підготуватися до вимкнення світла / Інфографіка 24 каналу

Київ та область

Стабілізаційні відключення у столиці почалися з 6 години ранку. Вони триватимуть по 4 години, однак можливі затримки на 30 – 40 хвилин. Ознайомитися з графіком відключень для конкретних будинків можна – тут. Зауважимо, якщо ви не знайшли свого будинку, то значить світло у вас не вимикатимуть.

Графік відключення світла для мешканців Київської області – за посиланням.

Черкаська область

У Черкаській області обмеження на електропостачання ввели також з 6 години ранку й до півночі. В обласному обленерго наголосили, що лише так можна допомогти профільним службам швидше ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.

Переглянути графік відключень за вашою адресою можна – за посиланням. Додамо, що тих споживачів, у яких не вимикатимуть світло, закликали все одно економити його у пікові години споживання.

Івано-Франківська область

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що зранку в області вимкнули світло для II групи споживачів. Електропостачання не буде до 11 години ранку. Далі світло вимикатимуть, якщо буде потреба:

з 13:00 по 17:00 для IIІ черги,

з 17:00 по 20:00 для І черги.

Перевірити до якої групи ви належите можна – тут.

Львівщина

У Львівській області також можливі стабілізаційні відключення світла. Перевірити свою адресу – тут.

Відключення електроенергії для жителів України – вимушені та тимчасові. Морок, в якому житиме країна-терорист – вічний,

– наголосив голова ОВА Максим Козицький.



Графік відключення світла на Львівщині / Скриншот

Запоріжжя

У Запоріжжі та Запорізькому районі світло почали вимикати з 7 години ранку. Відключення почалися з 4 черги – великих промислових підприємств. З 13:00 без електропостачання буде перша лінія, а пізніше – друга. Для першої та другої черги світло вимикатимуть на 3,5 години.

До якої черги належить ваш будинок дізнайтеся – тут.

Хмельницька область

У Хмельницькій області світло для мешканців вимикають на 4 години. Графік відключень охоплюватиме не 100% регіону, але ситуація може змінюватися.



Графік відключення світла у Хмельницькій області

Зауважимо, зараз порядок визначення черг відповідає 2 тижню. Тобто найперше світло вимикали для III черги споживачів.

Графіки відключень для мешканців інших областей

Одеська область – тут;

Дніпропетровська область – тут;

Чернігівська область – тут;

Сумська область – тут;

Харківська область – тут;

Полтавська область – тут.

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