Відключення світла: де в Україні ввели обмеження 9 листопада
В Україні 9 листопада продовжать вимикати світло. Максимальні обмеження ввели для споживачів у 10 областях та Києві.
Аварійних відключень сьогодні не буде. В Укренерго попередили лише про погодинні планові відключення світла. Де не буде електропостачання – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Де в Україні не буде світла
Максимальні обмеження ввели для мешканців
- Києва;
- Київської області,
- Чернігівської області,
- Черкаської області,
- Житомирської області,
- Сумської області,
- Харківської області,
- Полтавської області,
- Запорізької області,
- Дніпропетровської області,
- Кіровоградської області.
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Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій,
– пояснили в Укренерго.
Як підготуватися до вимкнення світла / Інфографіка 24 каналу
Київ та область
Стабілізаційні відключення у столиці почалися з 6 години ранку. Вони триватимуть по 4 години, однак можливі затримки на 30 – 40 хвилин. Ознайомитися з графіком відключень для конкретних будинків можна – тут. Зауважимо, якщо ви не знайшли свого будинку, то значить світло у вас не вимикатимуть.
Графік відключення світла для мешканців Київської області – за посиланням.
Черкаська область
У Черкаській області обмеження на електропостачання ввели також з 6 години ранку й до півночі. В обласному обленерго наголосили, що лише так можна допомогти профільним службам швидше ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.
Переглянути графік відключень за вашою адресою можна – за посиланням. Додамо, що тих споживачів, у яких не вимикатимуть світло, закликали все одно економити його у пікові години споживання.
Івано-Франківська область
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що зранку в області вимкнули світло для II групи споживачів. Електропостачання не буде до 11 години ранку. Далі світло вимикатимуть, якщо буде потреба:
- з 13:00 по 17:00 для IIІ черги,
- з 17:00 по 20:00 для І черги.
Перевірити до якої групи ви належите можна – тут.
Львівщина
У Львівській області також можливі стабілізаційні відключення світла. Перевірити свою адресу – тут.
Відключення електроенергії для жителів України – вимушені та тимчасові. Морок, в якому житиме країна-терорист – вічний,
– наголосив голова ОВА Максим Козицький.
Графік відключення світла на Львівщині / Скриншот
Запоріжжя
У Запоріжжі та Запорізькому районі світло почали вимикати з 7 години ранку. Відключення почалися з 4 черги – великих промислових підприємств. З 13:00 без електропостачання буде перша лінія, а пізніше – друга. Для першої та другої черги світло вимикатимуть на 3,5 години.
До якої черги належить ваш будинок дізнайтеся – тут.
Хмельницька область
У Хмельницькій області світло для мешканців вимикають на 4 години. Графік відключень охоплюватиме не 100% регіону, але ситуація може змінюватися.
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Зауважимо, зараз порядок визначення черг відповідає 2 тижню. Тобто найперше світло вимикали для III черги споживачів.
Графіки відключень для мешканців інших областей
- Одеська область – тут;
- Дніпропетровська область – тут;
- Чернігівська область – тут;
- Сумська область – тут;
- Харківська область – тут;
- Полтавська область – тут.
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