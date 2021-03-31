Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові та Києві посилили локдаун. Окрім цього, раніше жорсткий карантин запровадили й в інших регіонах.

У березні ситуація з коронавірусом погіршилась. У лікарнях низки регіонів критично бракує місць для хворих.

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Локдаун у Києві

Через стрімке збільшення нових хворих на коронавірус у Києві з 20 березня ввели локдаун.

Обмеження:

Заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів.

Проведення масових заходів та релігійних заходів заборонене.

Заклади громадського харчування працюють, готуючи їжу на виніс.

Перукарні і салони краси працюють за попереднім записом.

Школярі переходять на дистанційне навчання з 3 квітня.

Продуктові ярмарки заборонені з 1 квітня.

31 березня локдаун посилили. Так, у столиці заборонили роботу дитячих садочків, а весь громадський транспорт перевели у режим спецперевезень з 5 квітня.

Наразі обмеження діятимуть до 16 квітня. Далі місцева влада може скасувати локдаун або ж продовжити його.

Локдаун у Львові

Спочатку вирішили запровадити локдаун у Львові, але потім обмеження розширили на всю Львівську область.

Обмеження

Ресторани та кафе можуть лише готувати їжу на виніс.

Заборонена робота торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків.

Не працюють спортзали, фітнес-центри, басейни.

Не можна проводити масові заходи.

Працюють тільки продуктові магазини, магазини побутової хімії та засобів гігієни, АЗС, пошта, аптеки та ветаптеки тощо.

30 березня локдаун у Львові продовжили до 12 квітня та посилили. Зокрема, 3 автобусні маршрути скасували, а решту транспорту перевели у режим спецперевезень. Дитячим садочкам дозволили працювати у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють

Крім того, повністю заборонили роботу низки закладів, які порушували карантин. Також зачиненими мають бути ринки.

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Локдаун у Миколаєві

У Миколаєві з 24 березня також посилили карантин. Зауважимо, нові обмеження не стосуються області.

Обмеження

заборонена робота кінотеатрів, театрів, музеїв та концертних залів;

У ТРЦ можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії;

заборонена робота ярмарків "вихідного дня";

богослужіння можна проводити з врахуванням – 1 особа на 10 квадратних метрів;

масові розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші заходи заборонені;

спортивні змагання можна проводити, однак без глядачів;

перукарні та салони краси працюватимуть тільки за попереднім записом;

у фітнес-центрах заборонені групові заняття;

заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос та на доставку;

ринки можуть працювати до 29 березня. Однак якщо будуть порушення, то їх можуть закрити.

Локдаун у Дніпрі

Мер міста Борис Філатов заявив, що у Дніпрі з 25 березня вводять частковий локдаун. Обмеження триватимуть до 13 квітня. Вони передбачають заборону проводити спортивні матчі з глядачами та перехід на дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів. Водночас заклади громадського харчування можуть працювати з певним обмеженнями у кількості відвідувачів.

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Локдаун на Полтавщині

Полтавська обласна рада запровадила частковий локдаун 18 березня. У регіоні скасували концерти, закрили театри, музеї та бібліотеки. Однак 30 березня карантин вирішили посилити. З понеділка, 3 квітня, заклади громадського харчування можуть працювати тільки виніс та на доставку. Робота фітнес-центрів та басейнів заборонена. Учні середніх класів навчатимуться дистанційно.

Локдаун на Прикарпатті

Окрім обмежень червоної зони, на Івано-Франківщині встановили блокпости. На них чергують правоохоронці та медики. Крім того, місцева влада обмежила пересування туристів у селі Поляниця, де розташований гірськолижний курорт "Буковель". Через це комплекс закрили на карантин.

Червона зона

Також суворі обмеження діють й у червоній зоні карантину, до якої нараз потрапили кілька регіонів:

Київ і Київська область,

Львівська область,

Одеська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Чернівецька область,

Сумська область,

Миколаївська область,

Чернігівська область.

У червоній зоні діють нові заборони на:

роботу громадських закладів харчування. Приготування їжі на виніс – дозволено;

на роботу торгових центрів, розважальних закладів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів;

на діяльність закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів;

на роботу непродовольчих магазинів та ринків;

Також карантин посилили у Черкаській області, Миколаєві, Дніпропетровщині, Харківщині, та у Хмельницькому. А МОЗ віднесли до червоної зони Сумську область.



Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу