Де в Україні вже ввели локдаун: перелік регіонів

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові та Києві посилили локдаун. Окрім цього, раніше жорсткий карантин запровадили й в інших регіонах.
Джерело:24 канал
У березні ситуація з коронавірусом погіршилась. У лікарнях низки регіонів критично бракує місць для хворих.
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Локдаун у Києві
Через стрімке збільшення нових хворих на коронавірус у Києві з 20 березня ввели локдаун.
Обмеження:
- Заборонена робота закладів культури, торговельно-розважальних центрів.
- Проведення масових заходів та релігійних заходів заборонене.
- Заклади громадського харчування працюють, готуючи їжу на виніс.
- Перукарні і салони краси працюють за попереднім записом.
- Школярі переходять на дистанційне навчання з 3 квітня.
- Продуктові ярмарки заборонені з 1 квітня.
31 березня локдаун посилили. Так, у столиці заборонили роботу дитячих садочків, а весь громадський транспорт перевели у режим спецперевезень з 5 квітня.
Наразі обмеження діятимуть до 16 квітня. Далі місцева влада може скасувати локдаун або ж продовжити його.
Локдаун у Львові
Спочатку вирішили запровадити локдаун у Львові, але потім обмеження розширили на всю Львівську область.
Обмеження
- Ресторани та кафе можуть лише готувати їжу на виніс.
- Заборонена робота торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів, непродовольчих ринків.
- Не працюють спортзали, фітнес-центри, басейни.
- Не можна проводити масові заходи.
- Працюють тільки продуктові магазини, магазини побутової хімії та засобів гігієни, АЗС, пошта, аптеки та ветаптеки тощо.
30 березня локдаун у Львові продовжили до 12 квітня та посилили. Зокрема, 3 автобусні маршрути скасували, а решту транспорту перевели у режим спецперевезень. Дитячим садочкам дозволили працювати у режимі чергових груп для дітей, батьки яких працюють
Крім того, повністю заборонили роботу низки закладів, які порушували карантин. Також зачиненими мають бути ринки.
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Локдаун у Миколаєві
У Миколаєві з 24 березня також посилили карантин. Зауважимо, нові обмеження не стосуються області.
Обмеження
- заборонена робота кінотеатрів, театрів, музеїв та концертних залів;
- У ТРЦ можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни та побутової хімії;
- заборонена робота ярмарків "вихідного дня";
- богослужіння можна проводити з врахуванням – 1 особа на 10 квадратних метрів;
- масові розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші заходи заборонені;
- спортивні змагання можна проводити, однак без глядачів;
- перукарні та салони краси працюватимуть тільки за попереднім записом;
- у фітнес-центрах заборонені групові заняття;
- заклади громадського харчування можуть працювати лише на винос та на доставку;
- ринки можуть працювати до 29 березня. Однак якщо будуть порушення, то їх можуть закрити.
Локдаун у Дніпрі
Мер міста Борис Філатов заявив, що у Дніпрі з 25 березня вводять частковий локдаун. Обмеження триватимуть до 13 квітня. Вони передбачають заборону проводити спортивні матчі з глядачами та перехід на дистанційне навчання для учнів 5 – 11 класів. Водночас заклади громадського харчування можуть працювати з певним обмеженнями у кількості відвідувачів.
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Локдаун на Полтавщині
Полтавська обласна рада запровадила частковий локдаун 18 березня. У регіоні скасували концерти, закрили театри, музеї та бібліотеки. Однак 30 березня карантин вирішили посилити. З понеділка, 3 квітня, заклади громадського харчування можуть працювати тільки виніс та на доставку. Робота фітнес-центрів та басейнів заборонена. Учні середніх класів навчатимуться дистанційно.
Локдаун на Прикарпатті
Окрім обмежень червоної зони, на Івано-Франківщині встановили блокпости. На них чергують правоохоронці та медики. Крім того, місцева влада обмежила пересування туристів у селі Поляниця, де розташований гірськолижний курорт "Буковель". Через це комплекс закрили на карантин.
Червона зона
Також суворі обмеження діють й у червоній зоні карантину, до якої нараз потрапили кілька регіонів:
- Київ і Київська область,
- Львівська область,
- Одеська область,
- Житомирська область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Чернівецька область,
- Сумська область,
- Миколаївська область,
- Чернігівська область.
У червоній зоні діють нові заборони на:
- роботу громадських закладів харчування. Приготування їжі на виніс – дозволено;
- на роботу торгових центрів, розважальних закладів, спортзалів, басейнів, фітнес-центрів;
- на діяльність закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів;
- на роботу непродовольчих магазинів та ринків;
Головне про адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу