Стоїмо за кожен клаптик землі: у ЗСУ розповіли, де українські воїни сильніші за росіян

У червні минулого року СтратКом ЗСУ запустив цикл документальних відео "Командири Перемоги". В них офіцери діляться своїм досвідом війни та розповідають, наскільки важливою є роль командира на фронті.

Командир роти 110-ї ОМБр Володимир мобілізувався до ЗСУ на початку повномасштабної війни. Чоловік працював у фінансовій галузі, а за освітою – вчитель історії. Він погодився вивчитися на офіцера, щоб зберегти більше життів.

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Командир 110 ОМБр розповів, що найважче на війні

Дуже важко щодня змушувати себе іти на ту позицію, на якій холодно, сиро, ти в болоті, але ти все одно стоїш, чергуєш і відбиваєш атаку, відбиваєш спроби ворога захопити нашу землю,

– сказав Володимир.

Він зізнався: для тих військовослужбовців, які прийшли з цивільного життя, щоденний стрілецький бій – це найважче. Адже там немає перерви, немає паузи, це виснажує морально і фізично.

Але є і переваги: під час стрілецького бою можна бачити противника, адже до нього недалеко. Можна бачити, що він робить, можна відточувати навички стрілецького бою і одразу бачити результат. Це не та робота, яку, скажімо, ведуть артилеристи.

Де ЗСУ переважають ворога

Відомо, що в окупантів більше боєприпасів. Але саме стрілецький бій, за словами командира, – та класична війна, до якої ми звикли. У стрілецькому бою перемагає найсильніший.

Саме в стрілецькому бою ми показуємо, що ми на порядок сильніші. Люди із Західної України, з центральної України стоять тут, на Сході, і показують, що кожен клаптик, кожен метр нашої землі – неважливо, де це, – для нас дуже цінний. І ми за нього будемо стояти до останнього. І от саме в стрілецькому бою вони чудово себе проявляють,

– пояснив Володимир.