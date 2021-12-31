Де українці планують святкувати Новий рік: дані опитування

Більшість українців зустрінуть Новий рік вдома. Лише 2% населення вирушать за межі власної домівки у свято.

Українці люблять святкувати по-домашньому

Святкову ніч в домашній атмосфері проведуть 89% українців. Про це мовиться у результатах опитування.

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У кафе та ресторанах святкуватимуть Новий рік 2% населення. До речі, це більше, аніж минулого року. Адже 2021 рік у ресторанах зустріли лише 0,5% українців. Ймовірно, це пов'язано з карантином та пандемією коронавірусу.

Ще по 2% опитаних святкуватимуть біля головної ялинки міста та у подорожі Україною.

Які подарунки даруватимуть рідним та близьким на зимові свята

29% українці даруватимуть близьким косметику,

27% – іграшки та дитячі речі,

24% – предмети декору, сувеніри,

21% – одяг,

18% – гаджети,

16% – алкоголь,

15% – готові набори подарунків,

12% – чай та каву,

12% – прикраси.

Що відомо про опитування Дослідження проводили у листопаді 2021 року. У ньому взяли участь 1000 українців віком 18 – 55 років, які проживають у містах та селищах міського типу. Метод: онлайн-опитування (проникнення інтернету в цій групі – 84%). Квотна вибірка – за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту. Дослідження провели за ініціативи та фінансування Kantar Україна.

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