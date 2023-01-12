Коли НАТО не таке вже погане: як діти російських силовиків розважаються за кордоном
Джерело:The Insider
Діти та родичі російських чиновників продовжують відвідувати європейські країни. І це попри санкції, які запровадили проти тих, хто веде війну в Україні.
Так, родичі російських чиновників та силовиків мандрують світом. У своїх соцмережах вони хваляться відпочинками у Дубаї, на Балі та Мальдівах.
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Де відпочиває донька Наришкіна
Донька директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна – Вероніка – цього літа розважалася у Туреччині та країнах НАТО. А після 24 лютого вона перебувала на Сейшелах.
Донька Наришкіна за кордоном / Скриншот
Донька Шойгу відпочиває у Дубаї
Зараз Ксенія Шойгу вирушила на відпочинок у Дубай. Відповідними знімками похвалився її чоловік. Пара перебуває у готелі Caesars Palace Dubai. Відпочинок мав їм обійтися щонайменше 500 тисяч рублів.
Зять Шойгу з дружиною відпочиває у Дубаї / Скриншот
Як розважається син сенатора Джабарова
Син члена Ради Федерації Володимир Джабаров – Олександр – подорожує США. Так, Джабаров-молодший разом зі своєю дружиною відпочивав у Каліфорнії. Також він побував у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі.
Окрім Америки Олександр Джабаров за останні місяці встиг побувати у Туреччині та Дубаї.
Син Джабарова в Осло / Скриншот
Де перебувають невістки Матвієнка та Жукова
Дружина сина спікера Ради Федерації – Юлія – полюбляє відпочивати на сімейній віллі в Італії, Камбоджі та Туреччині. А новорічні канікули вона провела на Мальдівах.
Невістка Матвієнка за кордоном / Скриншот
А невістка віце-спікера держдуми Олександра Жукова восени відпочила на грецькому острові Міконос. А новорічні свята відзначала на Балі.
Невістка Жукова за кордоном / Скриншот
Син Герасимова перебуває у Криму
Син голови генштабу Росії Валерія Герасимова – Євген – обрав відпочинок у Криму. Його дружина Олена опублікувала фото, де позує у халаті готелю Porto Mare в Алушті.
Невістка Герасимова у Криму / Скриншот
ЄС нарешті погодив 9 пакет санкцій проти Росії
Країни Євросоюзу 15 грудня підтримали 9 пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.
До дев'ятого санкційного пакета увійшли:
- обмеження щодо 168 російських компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом;
- заборона експорту в Росію двигунів для авіації, зокрема для дронів;
- відгук ліцензії на мовлення у телеканалів НТВ / "НТВ-Світ", "Росія-1", РЕН ТВ та Перший канал;
- санкції проти енергетичного та гірничодобувного секторів;
- заморожування коштів двох російських банків;
- блокування транзакцій Всеросійського банку розвитку регіонів;
- заборона громадянам ЄС входити до керівництва будь-яких державних чи підконтрольних державі компаній, організацій чи органів, розташованих на території Росії, починаючи з 16 грудня 2022 року;
- індивідуальні санкції (імена у повідомленні не наводяться).