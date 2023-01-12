Коли НАТО не таке вже погане: як діти російських силовиків розважаються за кордоном

Діти та родичі російських чиновників продовжують відвідувати європейські країни. І це попри санкції, які запровадили проти тих, хто веде війну в Україні.

Так, родичі російських чиновників та силовиків мандрують світом. У своїх соцмережах вони хваляться відпочинками у Дубаї, на Балі та Мальдівах.

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Де відпочиває донька Наришкіна

Донька директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна – Вероніка – цього літа розважалася у Туреччині та країнах НАТО. А після 24 лютого вона перебувала на Сейшелах.



Донька Наришкіна за кордоном / Скриншот

Донька Шойгу відпочиває у Дубаї

Зараз Ксенія Шойгу вирушила на відпочинок у Дубай. Відповідними знімками похвалився її чоловік. Пара перебуває у готелі Caesars Palace Dubai. Відпочинок мав їм обійтися щонайменше 500 тисяч рублів.



Зять Шойгу з дружиною відпочиває у Дубаї / Скриншот

Як розважається син сенатора Джабарова

Син члена Ради Федерації Володимир Джабаров – Олександр – подорожує США. Так, Джабаров-молодший разом зі своєю дружиною відпочивав у Каліфорнії. Також він побував у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі.

Окрім Америки Олександр Джабаров за останні місяці встиг побувати у Туреччині та Дубаї.



Син Джабарова в Осло / Скриншот

Де перебувають невістки Матвієнка та Жукова

Дружина сина спікера Ради Федерації – Юлія – полюбляє відпочивати на сімейній віллі в Італії, Камбоджі та Туреччині. А новорічні канікули вона провела на Мальдівах.



Невістка Матвієнка за кордоном / Скриншот

А невістка віце-спікера держдуми Олександра Жукова восени відпочила на грецькому острові Міконос. А новорічні свята відзначала на Балі.



Невістка Жукова за кордоном / Скриншот

Син Герасимова перебуває у Криму

Син голови генштабу Росії Валерія Герасимова – Євген – обрав відпочинок у Криму. Його дружина Олена опублікувала фото, де позує у халаті готелю Porto Mare в Алушті.



Невістка Герасимова у Криму / Скриншот

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