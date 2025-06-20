Росіяни можуть назвати це буферною зоною: як змінилась ситуація на Сумському фронті

Наразі росіяни не можуть просунутися далі в Сумській області. Вони зупинилися біля одного з селищ на півночі.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу військовий експерт Ян Матвєєв. Він додав, що росіяни не змогли просунутись далі Юнаківки в Сумській області.

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Тактика росіян вже не працює

На тому ж місці вони були ще тиждень тому.

"Так, є невеликі уточнення на карті, але фактично справді в Сумській області російський наступ, можна сказати, зупинився. Там немає жодних серйозних просувань. І загалом їхня тактика штурмів малими піхотними загонами вже не особливо працює – або взагалі не працює", – сказав Ян Матвєєв.

Він додав, що літо в самому розпалі, і в росіян ще є час організувати масований штурм із кількох напрямків. Українські аналітики звертають увагу на проблеми з системою укріплень у Сумській області. Очевидно, ці проблеми будуть вирішуватись, утім українська армія наразі утримує позиції.

Жодного "розвалу", про який говорили два тижні тому, коли був більш-менш активний наступ, немає. Я тоді казав, що це просто просування вздовж кордону – біля самих прикордонних населених пунктів. От там воно фактично і залишилось,

– сказав Ян Матвєєв.

Він також зазначив, що загрози безпосередньо Сумам наразі немає, попри близькість російських військ – близько 20 кілометрів. Це, звісно, створює додаткові ризики, але загальна тенденція така: росіяни залишать собі цей плацдарм, можливо, трохи його розширять.

Матвєєв переконаний, що росіяни потім назвуть це буферною зоною, оголосять "успіхом" або "перемогою". І на цьому наступальна операція на півночі завершиться.

Військовий експерт підсумував, що будь-яка пауза, навіть коротка, працює на користь ЗСУ: вони можуть виправити помилки в обороні, накопичити сили там, де це потрібно, укріпитися – і далі тримати позиції.