Президентські дебати у США: Байден і Трамп посперечалися про свої фізичні можливості

Під час дебатів чинний 81-річний президент США Джо Байден і 78-річний кандидат у президенти Дональд Трамп посперечалися. Між ними постало питання, хто вправніше грає в гольф.

Про це пишуть у виданні Forbes.

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Байден і Трамп посперечалися про свої фізичні можливості

Коли Байдена і Трампа запитали про їхній вік, останній заявив, що легко пройшов численні когнітивні тести і похвалився перемогою на двох клубних чемпіонатах з гольфу. При цьому Трамп заявив, що Байден не може вдарити по м'ячу на 50 ярдів.

У відповідь Байден зауважив про зріст і вагу Трампа, сказавши, що він із задоволенням пограє з колишнім президентом у гольф, якщо той буде носити власну сумку.

Байден заявив, що має гандикап 6 у гольфі, тобто очікується, що він на шість ударів перевищить номінальну оцінку даного поля, що Трамп назвав "брехнею", додавши: "Я бачив ваш удар".

Трамп сказав: "Давайте не будемо поводитися як діти". На що Байден йому відповів: "Ти дитина".

Експрезидент запевнив, що зараз він перебуває у кращій фізичній формі, "ніж 25 – 30 років тому" і навіть скинув вагу.

На теледебатах Байден і Трамп вдалися до взаємних закидів

Під час теледебатів на CNN Байден назвав Трампа "злочинцем", а той своєю чергою обізвав главу Білого дому "найгіршим президентом в історії США". Про це повідомив власний кореспондент Укрінформу.

Чинний глава США Байден зазначив, що Трамп – "єдина людина на цій сцені, яка є засудженим злочинцем", пригадавши справи про сексуальне насильство й секс із порнозіркою "в ту ніч, коли дружина була вагітна".

Відповідно до слів Байдена, Трамп має "мораль бездомного кота". Крім цього, він назвав його "лохом" (sucker) та "невдахою" (loser).

У відповідь 45-президент Сполучених Штатів Трамп згадав про кримінальне переслідування сина Байдена – Хантера, заявивши що той є "засудженим злочинцем на дуже високому рівні".

Також чинний глава Білого дому звинуватив експрезидента в готовності залишити НАТО. "Я ніколи не чув стільки дурниць, – сказав Байден. – Цей хлопець хоче вийти з НАТО". "Ти збираєшся залишатися в НАТО?", – звернувся він до Трампа.

У відповідь той заявив, що змусив країни Альянсу вкласти сотні мільярдів доларів у безпеку.

Зазначається, що Трамп часто ігнорував запитання модераторів, використовуючи свій час для звинувачень на адресу Байдена. Крім цього, він кілька разів намагався перебити президента, але в ті моменти його мікрофон було вимкнено, як це передбачалося умовами дебатів.

Часом модераторам доводилося повторювати запитання, оскільки Трамп не відповідав на них, як-от – чи підтримує він пропозиції Путіна щодо припинення війни. Спочатку Трамп, відповідаючи на це запитання, говорив про своє ставлення до виведення американських військ з Афганістану. Зрештою, модератор повторив запитання, на що Трамп коротко відповів: "Ні".

Як зазначилося, теледебати у США уперше відбуваються ще до національних партійних з'їздів, тобто до офіційного висунення кандидатів.

На вимогу Трампа, опоненти не мають при собі жодних записів. Біля них лише чисті аркуші паперу та ручки. За умовою Байдена, дебати проходять без авдиторії. Так, у телестудії присутні лише двоє ведучих. Також мікрофони вмикаються лише тоді, коли політикам надаватиметься слово, аби вони не перебивали один одного й не вставляли коментарі.

Нагадаємо, 28 червня, за київським часом, відбулися дебати Джо Байдена та Дональда Трампа. Обидва – головні конкуренти на виборах президента США, що пройдуть восени.