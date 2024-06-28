"Вже немолодий": Байден відповів, чи зніметься з виборів після провальних дебатів із Трампом

Президент США Джо Байден визнав, що програв Трампу під час дебатів. Однак він переконаний, що все ще може його перемогти під час виборчих перегонів.

Байден зазначив, що ставки занадто високі. І висловив впевненість у тому, що впорається на посаді президента, якщо його переоберуть на другий термін.

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Байден вірить в перемогу на виборах

Після дебатів із Трампом 67% телеглядачів проголосували за Трампа, 33% – за Байдена. Зокрема чинному президенту "закидають", що він був не таким красномовним, як колишній президент і не надто переконливим. А ще, мовляв, він в "в недостатньо хорошій" фізичній формі для президентського крісла.

Я знаю, що я не молода людина, для держави це очевидно. Ну, я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, говорю не так гладко, як раніше, не сперечаюся так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я вмію говорити правду. Я знаю, що вірно, а що неправильно. Я знаю, як виконати цю роботу. Я знаю, як досягти мети. Я знаю, як і мільйони американців, я знаю, що коли тебе збивають із ніг, ти знову встаєш,

– сказав Байден.

Він також "дав слово", що не балотувався б знову, якби не вірив в те, що зможе якісно виконувати свої обов'язки.

Я даю вам слово як Байден, я не балотувався б знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу зробити цю роботу. Тому що, чесно кажучи, ставки надто високі,

– заявив президент.

До слова, варто зауважити, що насправді Трамп не надто молодший за Байдена. Наразі Джо Байдену 81 рік, а Дональду Трампу – 78. У випадку, якщо він таки переможе на виборах, наприкінці своєї каденції він буде старшим за чинного президента.