Навідріз відмовився: чому Трамп боїться повторних дебатів

Дональд Трамп не хоче брати участь у повторних дебатах з Камалою Гарріс. Він видавався там слабшим. Але, звісно, Трамп не буде цього визнавати.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що Гарріс все-таки виглядала краще на дебатах. Але не варто вважати репрезентативним опитування CNN з результатом 63% – 37% на користь Гарріс. Адже це продемократичний канал.

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Чому Трамп не хоче повторних дебатів

Як наголосив Чаленко, Трамп зараз почне формувати "свою правду" та поширювати альтернативну думку, що він насправді "переміг" на цих дебатах; що проти нього вже працюють демократи тощо.

Так він хоче закріпити власне ядро прихильників, аби вони були в такому інформаційному коконі. Потрібно, щоб вони сприймали ту точку зору, яку поширює Трамп. У нього також є проблема, що Тейлор Свіфт підтримала Камалу Гарріс,

– сказав Чаленко.

Трамп не зміг повністю перебудувати свою кампанію, яка працювала спочатку проти Байдена. А вибори все ближче. Гарріс це активно використовує. Але видається, що Трамп і надалі буде нагнітати ситуацію; йти шляхом політичної ескалації та емоцій.

Власне це зараз робитиме Трамп. Паралельно він винесе свою економічну частину програми, бо це його серйозний плюс на противагу Гарріс,

– підкреслив Чаленко.

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Крім того, Трамп відмовився брати участь у ще одних дебатах з Гарріс. Він переконаний, що виграв у попередніх дебатах.