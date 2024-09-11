Трамп здасть Україну у перші 24 години президентства, – Гарріс

Кандидатка на пост президента США Камала Гарріс заявила, що її опонент Дональд Трамп "здасть Україну протягом 24 годин після того, як стане президентом".

Про це вона сказала під час дебатів між нею та кандидатом від республіканців Трампом в ніч на 11 вересня за київським часом, інформує 24 Канал.

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Гарріс сказала, що Трамп здасть Україну протягом доби після того, як стане президентом

Гарріс зазначила, що Дональд Трамп здасть Україну за 24 години після того, як займе крісло президента.

Трамп здасть Україну протягом 24 години після того, як стане президентом. Я зустрічалась із Зеленським за декілька днів до нападу Росії. Я йому передала розвіддані про те, як вони можуть себе захищати. … Якби Трамп був президентом – Путін сидів би вже в Києві та думав би як далі захоплювати Європу,

– сказала Гарріс під час виступу на дебатах.

Додамо, що Трамп на дебатах заявив, що закінчить війну в Україні навіть ще до президентства.

"Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося. І Путін теж не напав би на Україну… Подивися, що відбувається, а я все вирішу і в тому числі припиню війну Росії та України", – говорив кандидат від республіканської партії.