Впевнені, що це новий мем: в соцмережах завірусилася реакція Гарріс під час виступу Трампа

У ніч проти середи, 11 вересня, за київським часом в США вперше відбулися дебати між кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Після "теледвобою" між опонентами в соцмережах завірусилася реакція Гарріс під час виступу Трампа.

Міміка Гарріс на слова Трампа вразила користувачів мережі. Вони переконані, що народився ще один новий мем.

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Реакція Гарріс на слова Трампа завірусилася в мережі

У Філадельфії завершилися дебати між кандидатами у президенти США Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Так, опоненти протягом 90 хвилин відповідали на запитання журналістів.

Під час одного з виступів Трампа користувачі мережі звернули увагу на міміку самої Гарріс. Те, який вигляд мала вона в той момент, одразу припало до душі користувачам мережі. Так, реакція кандидатки на пост президента США швидко стала "вірусною" в соцмережах.

Користувачі мережі впевнені, що народився новий мем. Вони пропонують надсилати відео з виразом обличчя Гарріс тим, хто бреше.

Реакція Гарріс на виступ Трампа: дивіться відео

Так, в мережі вже з'являються публікації з виразом обличчя Гарріс під час виступу Трампа. Вони супроводжуються досить цікавими підписами: "якщо я надішлю тобі це, це означає, що ти звучиш божевільно", "коли я надсилаю тобі це, я знаю, що точно брешеш".



Реакція Гарріс на слова Трампа під час дебатів / Скриншот



Реакція Гарріс завірусилася в мережі / Скриншот



Користувачі мережі вважають, що реакція Гарріс під час дебатів, це новий мем / Скриншот