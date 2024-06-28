Трамп був неемоційний, а в Байдена були складнощі: як минули передвиборчі дебати в США

У США відбулись дебати між кандидатами в президенти Трампом і Байденом. Багато хто схиляється, що після дебатів перемогу у виборах здобуде Трамп.

Політолог-американіст, аналітик громадської організації "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов поділився з 24 Каналом думкою, що й Трамп, і Байден не виглядали переконливо на дебатах.

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Якими був виступ Байдена

Фарапонов розповів, що до 20 січня 2025 року ніякі прапори з Білого дому не будуть виносити. Незалежно від результатів виборів, до нової інавгурації Байдена або іншого президента, очільником Капітолія лишається Байден.

Багато колег в Україні вважають, що Байден погано виступив. Я так не вважаю. Я вважаю, що він виступив для себе достатньо нормально, бо це все ж не новина, що Байден має певні особливості та певні складнощі з тим, щоб говорити без папірця,

– зазначив політолог-американіст.

Він додав, що Байден непогано впорався з завданням, якщо порівнювати це з іншими його виступами. До деяких емоційних заяв Трампа він виглядав не так переконливо.

Яким був виступ Трампа

За словами аналітика громадської організації "Інтерньюз-Україна", Трамп також не був переконливим. Він не був емоційним і не був жвавим. Він може себе поводити набагато яскравіше, набагато краще себе почувати з аудиторією.

"Я думаю, що на це вплинули відсутність публіки в аудиторії, де проходили дебати. Було 2 кандидати та 2 модератори. Трамп же почувається як риба у воді з великою кількістю натовпу з плакатами "Трамп 2024". Тобто, Трамп любить шоу й видно, що йому не вистачило цього шоу", – зауважив Фарапонов.

Він продовжив, що Байдену ж могло не вистачити підготовки. Байден – чинний президент США, а Трамп зайнятий тим, що ходить по судах і намагається оскаржити, що проти нього висуває американське правосуддя на федеральному рівні та на рівні деяких штатів.