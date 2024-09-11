Хто переміг на дебатах Гарріс і Трампа: результати опитування CNN

Американська телерадіокомпанія провела опитування серед виборців після дебатів Гарріс і Трампа. Результати оголосили у прямому ефірі каналу.

За результатами опитування, на дебатах перемога дісталася представниці Демократичної партії.

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Результати опитування

63% респондентів вважають, що у дебатах перемогла Камала Гарріс. Лиш 37% опитаних віддали свій голос за Дональда Трампа.

Хоч перед дебатами думки виборців щодо того, хто переможе, були розділені 50 на 50.

Як проводилось опитування

Опитування CNN провели за допомогою текстових повідомлень із 605 зареєстрованими виборцями в США, які сказали, що вони спостерігали за дебатами.

Цих респондентів набрали ще до дебатів, вони були відібрані за допомогою опитування членів SSRS Opinion Panel – загальнонаціональної репрезентативної групи, набраної за допомогою методів вибірки на основі ймовірності.

Телеканал зазначає, що результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які долучилися до нього, і не відображають погляди всієї громадськості.

Результати для повної вибірки спостерігачів за дебатами мають похибку вибірки +/- 5,3 відсоткових пункти.

Також цікаво, що спостерігачі за дебатами в попередньому опитуванні показали на 6 пунктів більше ймовірності прихильників "республіканців", ніж прихильників "демократів". Тобто аудиторія приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні.