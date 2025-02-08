ЗСУ просунулися на Курщині, росіяни тиснуть на Донеччині: оновлена мапа DeepState
- ЗСУ почали новий наступ у Курській області, зокрема, просунулися біля Черкаської Конопельки.
- Російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині, зокрема, в районах Ямполівки, Ступочок, Торецька й Андріївки.
ЗСУ почали новий наступ у Курській області й мають просування. Водночас ворог продовжує тиснути на Донеччині, де не рахується з втратами у живій силі та техніці.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою карту аналітики оновили уночі 8 лютого.
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Як змінилася карта фронту
Як повідомили аналітики Deep State, Сили оборони України мали успіх на Курщині. Зокрема, ЗСУ просунулися біля Черкаської Конопельки.
ЗСУ просунулися на Курщині: дивіться на карті
Росіяни також продовжували атакувати і мають просування на кількох ділянках фронту. Окупанти мали успіх поблизу Ямполівки, що на Лиманському напрямку.
Просування ворога на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Також протягом доби 7 лютого окупанти просунулися на Краматорському напрямку – в районі села Ступочки.
Росіяни тиснуть на Краматорському напрямку: дивіться на карті
Окупанти також просунулися в Торецьку на Донеччині. Хоча окупанти й стверджували про захоплення міста, однак тривають міські бої. У Генштабі ЗСУ також спростували вкиди російської пропаганди.
Що відбувається у Торецька: дивіться на карті
Росіяни також просунулися в Андріївці на Новопавлівському напрямку.
Просування ворога в Андріївці: дивіться на карті
До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби на всій лінії фронту відбулося 116 бойових зіткнень. Найбільше – на Покровському напрямку, а також у Курській області.