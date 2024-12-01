7 ворожих просувань на 4 напрямках: Deep State оновили карту

Аналітики Deep State оновили карту фронту вночі 1 грудня. Росіяни захопили Берестки на Курахівському напрямку та просунулися біля Масютівки. Загалом в огляді мовиться про 7 просувань загарбників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State. Важливо, що біля Масютівки ворог створив другий плацдарм на західному березі річки Оскіл у Харківській області. Це вже друге форсування Осколу, перше було 24 листопада.

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Ситуація на фронті 1 грудня: карта Deep State

Ворог окупував Берестки, а також просунувся біля Масютівки, Лозової, Жовтого, Пушкіного, Дальнього та Благодатного,

– написали Deep State.

Просування окупантів на Курахівському напрямку (Берестки, Дальнє)

Ситуація на Куп'янському напрямку (Масютівка, Лозова)

Покровський напрямок (Жовте, Пушкіне)

Що відбувається на Времівському напрямку (Благодатне)

Що пишуть у Генштабі

У звіті Генштабу станом на десяту вечора 30 листопада вказано, що росіяни 46 разів намагалися вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Цей відтинок названо найгарячішим. На момент публікації звіту на Курахівському та Времівському напрямках тривали 11 і 7 боїв відповідно.

На Харківському напрямку агресор дев'ять разів атакував неподалік Вовчанська, Козачої Лопані та Гоптівки, одне боєзіткнення триває до цього часу. На Куп'янському напрямку ворог протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового,

– повідомили в ГШ.