ЗСУ відкинули окупантів з Успенівки, – Deep State
- Сили оборони України відкинули російських загарбників з села Успенівка Донецької області, але росіяни просунулися в інших напрямках.
- Російські війська окупували село Запоріжжя у Покровському районі Донеччини та просунулися поблизу Скудного і Новоочеретуватого на Новопавлівському напрямку.
Сили оборони відкинули російських загарбників з села Успенівка Донецької області. Водночас ворог також мав просування на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Яка зараз ситуація на фронті
Аналітики Deep State оновили карту фронту та повідомили про зміни на полі бою. Так, українські захисники відкинули сили противника з населеного пункту Успенівка Донецької області.
ЗСУ відкинули росіян в Успенівці: дивіться на карті
Разом з тим, ворог мав просування на фронті. Так, за даними Deep State, росіяни окупували село Запоріжжя у Покровському районі Донеччини.
Росіяни захопили село Запоріжжя: дивіться на карті
Крім того, сили противника просунулися поблизу Скудного та Новоочеретуватого на Новопавлівському напрямку.
Де просунулися росіяни: дивіться на карті
Як повідомляв у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 98 боєзіткнень. Найбільше штурмових дій ворог здійснив на Покровському напрямку.