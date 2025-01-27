Що таке DeepSeek або як китайський ШІ обвалив світові фондові ринки в США та Японії

Китайська компанія DeepSeek, заснована у 2023 році в Ханчжоу, стрімко злетіла у світ штучного інтелекту завдяки розробці потужних мовних моделей. Її флагманська модель, DeepSeek-V3, представлена в грудні 2024 року, має 671 мільярд параметрів і була навчена за 55 днів із витратами близько 5,58 мільйона доларів США. Це значно менше порівняно з аналогічними моделями від західних компаній, як-от OpenAI та Google.

Нова безоплатна модель ШІ, яку DeepSeek випустила, в останні вихідні січня стала топовим застосунком в рейтингу App Store, що призвело до падіння цін на акції технологічних компаній інших країн.

Що таке DeepSeek та в чому причина її успіху – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Хто заснував DeepSeek і стрімкий злет компанії

Попри обмеження США на експорт новітніх чипів, китайська компанія DeepSeek досягла значних успіхів у розвитку штучного інтелекту, використовуючи менш потужні ресурси та оптимізуючи процеси навчання. Цей результат демонструє обмеженість впливу санкцій у стримуванні розвитку штучного інтелекту в Китаї, пише WSJ.

Важливо! DeepSeek (深度求索 або ж Shēndù Qiúsuǒ) переважно фінансується китайським хедж-фондом High-Flyer, який заснував і нині керує Лян Веньфен, 40-річний китайський бізнесмен з Гуанчжоу.



Лян Веньфен / Фото SCMP

На тлі успіху його дітища Лян Веньфена навіть запросили на публічну зустріч із другою людиною в Китаї – прем'єром Держради Лі Цяном, де підприємців закликали сконцентруватися на проривних технологіях, пише FT.

Ще у 2021 році Лян почав скуповувати тисячі графічних процесорів Nvidia для свого ШІ-проєкту, паралельно керуючи своїм хедж-фондом High-Flyer. У той час багато хто вважав це всього лише хобі ексцентричного мільярдера.

Коли ми вперше зустрілися, це був дуже розумний, але дивакуватий хлопець із жахливою зачіскою, який говорив про створення кластера з 10 тисяч чипів для тренування моделей. Ми не сприймали його серйозно,

– розповів один із бізнес-партнерів Ляна.

Тоді майбутня ікона ШІ Китаю не міг чітко пояснити свою візію, лише заявляв про те, що хоче "змінити правила гри". Навіть його найближчі колеги сумнівалися, що такі амбіції реалізуються без ресурсів як у техногігантів на кшталт ByteDance чи Alibaba.

Проте саме статус Ляна як аутсайдера у сфері штучного інтелекту виявився його перевагою. Завдяки роботі у High-Flyer він створив алгоритми штучного інтелекту для аналізу патернів, що впливають на ціни акцій.



Його команда розвинула експертизу у використанні чипів Nvidia для пошуку прибуткових рішень.



DeepSeek заявила, що використовувала кластер з більш ніж 2 000 чіпів Nvidia для навчання своєї моделі V3, порівняно з десятками тисяч чіпів для навчання моделей аналогічного розміру / Фото Akio Kon / Bloomberg

Читайте також Як ШІ вплинув на скорочення робочих місць і яка ситуація в українському IT

У 2023 році Лян заснував DeepSeek і оголосив про свій намір розробити штучний інтелект, здатний досягти рівня людських когнітивних здібностей.

У листопаді 2024 року компанія випустила модель DeepSeek R1-Lite-Preview, орієнтовану на логічні висновки та математичні задачі. Вона продемонструвала продуктивність, порівнянну з моделлю o1 від OpenAI, на таких тестах, як American Invitational Mathematics Examination (AIME) та MATH.

У січні 2025 року DeepSeek представила офіційний застосунок AI Assistant, який швидко набрав популярність у США, обійшовши свого локального конкурента ChatGPT. Такий результат став свідченням сталого інтересу до китайських ШІ-рішень на американському ринку, що відбувається не вперше. Показною стала історія, коли американські користувачі почали мігрувати з китайського TikTok до китайського RedNote під час нетривалого блокування першого.

До теми Феномен RedNote: що це таке, чим відрізняється від TikTok і чому стає популярною в США

Як китайська ШІ-компанія обвалила західних та японських конкурентів

Успіхи DeepSeek очікувано викликали занепокоєння серед інвесторів щодо майбутніх витрат на ШІ в США, що призвело до зниження акцій технологічних компаній, зокрема Nvidia та Microsoft. У січні 2025 року DeepSeek офіційно запустила додаток AI Assistant, який швидко завоював популярність серед користувачів.

За короткий час він став найпопулярнішим безплатним додатком в App Store США, випередивши ChatGPT від OpenAI. В українському App Store застосунок тримає друге місце у категорії продуктивність після ChatGPT.



App Store в Україні / Скриншот 24 Каналу

Вихід нової моделі ШІ від DeepSeek, що є економічно вигідною та працює на менш потужних чипах, поставив під сумнів високі оцінки вартості таких компаній, як Nvidia, яка тривалий час була лідером на ринку чипів для ШІ, зауважує агентство Bloomberg.

Ф'ючерси Nasdaq 100 (індекс, що відображає зміну вартості акцій 100 найбільших компаній, представлених у лістингу біржі Nasdaq) впали на 3,2%, контракти на S&P 500 (фондовий індекс, який включає 500 найбільших за капіталізацією акціонерних компаній США) знизилися на 1,9% станом на 3:23 ранку за нью-йоркським часом.



У Європі технологічний сектор також зазнав втрат: акції виробника чипів ASML Holding NV впали більш ніж на 8%.

Акції японських компаній, пов’язаних із виробництвом чипів, також зазнали значного падіння в понеділок. Акції компанії Advantest, яка постачає обладнання для тестування напівпровідників і є клієнтом Nvidia, знизилися на 8,6%.

Tokyo Electron втратила 4,9%, а Renesas Electronics впала на 1,24%.

Акції Softbank Group, яка володіє дизайнером чипів Arm, впали на 8,3%. Це сталося після зростання минулого тижня, спричиненого заявами генерального директора Масайосі Сона про плани інвестувати 100 мільярдів доларів у США.

Чи є майбутнє у DeepSeek

Попри дивовижні результати за обмежених ресурсів, експерти ставлять під сумнів здатність DeepSeek залишатися конкурентоспроможною, враховуючи швидкий розвиток галузі, пише FT.

У 2024 році прибутки High-Flyer, основного фінансового донора DeepSeek, знизилися. Один із близьких до Ляна джерел пояснив це тим, що засновник зосередив майже всю увагу на DeepSeek.

Тоді як конкуренти DeepSeek у США не стоять на місці, вони активно інвестують у створення гігантських кластерів новітніх чипів Nvidia Blackwell.



Наприклад, OpenAI у партнерстві з японською SoftBank планує витратити щонайменше 100 мільярдів доларів на інфраструктуру ШІ в межах нового проєкту Stargate.

До теми Трамп і Альтман проти Маска: що за проєкт Stargate на 500 мільярдів і чому Ілон образився

Також компанія Ілона Маска xAI розширює свій суперкомп'ютер Colossus, який буде обладнаний понад мільйоном графічних процесорів для навчання моделей Grok AI. Утім, майбутнє як і DeepSeek, так і xAI занадто невизначене, щоб можна було передбачити "перемогу" одного з них на світовому ринку.

Ілон Маск може раптово втратити милість Дональда Трампа, а Китай – зіштовхнутися з "чорним лебедем" на кшталт обмежень китайських технологій на західних ринках.