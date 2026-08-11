"Все передав Україні": Трамп звинуватив Байдена у виснаженні збройних запасів США

Дональд Трамп публічно поклав відповідальність за скорочення американських військових запасів на свого попередника Джо Байдена. За його словами, саме масштабна підтримка України за минулої адміністрації нібито й призвела до нинішнього дефіциту озброєння.

Про це повідомляє видання Real America's Voice.

Що сказав Трамп про дефіцит боєприпасів в Америці?

Американський лідер заявив, що проблема виникла через рішення Байдена передати Києву зброю на суму 300 мільярдів доларів.

З боєприпасами у нас усе гаразд. Ми змушені мати з цим справу, але у нас усе гаразд. Але причина, через яку їх могло стати менше, – а ми виробляємо їх як божевільні – полягає в тому, що він передав Україні озброєння на 300 мільярдів доларів,

– сказав Трамп.

Він також додав, що попередня адміністрація нібито віддала українцям "абсолютно все", але політичні опоненти про це мовчать.

Окрім звинувачень на адресу Байдена, Трамп окремо пояснив, як тепер виглядає військова підтримка Києва. За його словами, американська зброя й надалі надходить до Збройних Сил України, але вже не безплатно. Тепер її купує Європейський Союз.

Зазначимо, ці заяви прозвучали на тлі публікацій в американських медіа про можливий конфлікт між Трампом і міністром оборони Пітом Гегсетом. Журналісти писали, що президент США нібито вимагав пояснень через різке скорочення боєприпасів після інтенсивних бойових дій на Близькому Сході. Втім, сам Трамп заперечив такі припущення і запевнив, що задоволений роботою глави Пентагону.

Сам Піт Гегсет повідомив, що Сполучені Штати вже витратили на війну з Іраном 37,5 мільярда доларів. За даними медіа, ситуація з арсеналами справді викликає тривогу: американські військові вже використали майже 80% основних ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Найбільше це вдарило по запасах ракет для комплексів THAAD і Patriot. Через це військові попередили керівництво про критично низький рівень боєприпасів у Пентагоні та ризики для подальшого планування операцій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на тлі цих проблем Дональд Трамп відмовив Україні у ракетах Patriot. Тоді під час пресконференції він прямо заявив, що ракети потрібні самим Сполученим Штатам для захисту власних баз на Близькому Сході, а також знову озвучив тезу про 300 мільярдів доларів, нібито витрачених адміністрацією Байдена, хоча офіційні дані свідчать про загальний обсяг допомоги близько 170 мільярдів.