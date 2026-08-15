Дефіцит бюджету Росії пробив річний план вже майже в два рази. За сім місяців він склав 6,5 трильйона рублів, або 79 мільярдів доларів. Цікаво, що річний план дефіциту російського бюджету був встановлений на рівні 3,8 трильйона рублів. Про це пише Анатолій Амелін.

Порахуйте самі. Уряд Росії підняв планові видатки до 45,1 трильйона рублів, а доходи залишив на рівні 40,3 трильйона. За сім місяців витрачено 28,6 трильйона, а зібрано 22,1. Виходить, що на серпень – грудень їм додатково потрібно 1,7 трильйона рублів.

За що вже росіяни платять з власних кишень?

З січня ПДВ в Росії підняли з 20% до 22% і різко знизили поріг, з якого його платить бізнес. У червні податкова доручила регіонам подумати про підвищення місцевих податків. Наразі дефіцит бюджету спостерігається у 74 регіонах країни. Такого не було ніколи.

Реальні доходи росіян почали знижуватися уперше за три роки. 56% громадян повідомляють про падіння рівня життя. Це максимум за двадцять років спостережень Gallup. 60% росіян вважають, що економічна ситуація погіршується.

Офіційна інфляція складає близько 6%. Інфляційні очікування самих російських домогосподарств – 13%. Люди рахують за цінниками, а не за Росстатом. Оцей розрив у 2,2 раза і є справжньою ціною російської статистики. Місяць тому ми підрахували зміну вартості споживчої карзини вийшли на 20% реальної інфляції за рік.

Оборонка сидить на пільговому тарифі за Держоборонзамовленням, а платить за це вся інша економіка – і податками, і вартістю кредитів. Частка воєнних галузей у корпоративному кредитуванні зросла з 48% до 58%, а споживчих – впала з 31% до 20%.

Як живеться російському бізнесові?

Збиток вугільної галузі Росії за одинадцять місяців 2025 року склав 343 мільярди рублів, проти 107 мільярдів роком раніше. 73% вугільних підприємств збиткові, 20% – уже зупинили видобуток.

Держава тримає їх податковими відстрочками і компенсацією залізничного тарифу. Це вже не ринок, це утримання.

З банківським сектором ситуація теж складна. Частка корпоративного боргу, що припадає на компанії з покриттям відсоткових платежів нижче трьох, зросла з 42% до 67% за один рік. Це не означає, що вони не платять. Це означає, що запасу міцності в них уже немає.

Європейська державна розвідка у червневій записці оцінює ситуацію так: близько 10% корпоративних кредитів в Росії сумнівні. Частка роздрібних непрацюючих кредитів в окремих великих банках сягала 15%, і все це маскується реструктуризаціями.

Формулювання розвідки варте того, щоб його запам'ятати: ситуація створює ілюзію динамічної економіки, а насправді приховує вибух.

Паливна криза триває

Що ж до паливної кризи, то виробництво бензину впало приблизно на чверть, порівняно з червнем 2025 року. Нормування видачі пального вже практикується у двох третинах із 83 регіонів Росії.

6 – 12 серпня почалася друга хвиля паливної кризи. Черги на АЗС, що тягнуться по кілька годин, спостерігалися щонайменше у дванадцяти регіонах. Ліміти повернулися в Оренбурзькій області і Сочі. Міськадміністрація Сочі попросила мешканців і туристів не користуватися власними автівками.

У Красноярську за день до приїзду Путіна ціна на заправках однієї мережі впала на 24 рублі за літр. Мережа пояснила це тимчасовим покращенням логістики. Карлик поїхав – ціни повернулися.

Сам Путін цього тижня визнав: черги є, потрібну марку бензину знайти вдається не завжди, проблеми і в автомобілістів, і в бізнесу. Але він назвав ситуацію “некритичною і тимчасовою”.

Що зі складами?

З 18 по 29 липня в Росії уражено одинадцять складів маркетплейсу. Це 552 тисячі квадратних метрів та близько 10% логістичної мережі компанії Wildberries.

7 липня, за одинадцять днів до першого удару, маркетплейс переписав оферту і вніс атаки дронів до форс-мажору. Тобто зняв із себе зобов'язання компенсувати продавцям згорілий товар. Потім те саме зробили Ozon і Яндекс Маркет.

Компенсації, які все ж виплатили, виявилися в десятки і сотні разів меншими за вартість втраченого. Тримайте цю логіку в голові: платформа перекладає збиток на продавців, а продавцю з кредитом у банку перекладати вже нікуди.

Що змінилося за місяць?

Дефіцит бюджету Росії був 5,7 трильйона рублів за півріччя, став 6,5 трильйона за сім місяців.

Уперше за сім років зросла частка корпоративних банкрутств.

Аналітики чекали, що потік інвестицій зменшиться на 0,2%. Утім, за квартал він обвалився на 14,3%. Це найгірший показник за останні шістнадцять років.

Паливна криза дійшла до 78 із 83 регіонів, потім почалася її друга хвиля. Тренд ураження складів прискорився. За три тижні українці уразили одинадцять об'єктів.

Що буде з російською економікою до кінця 2026 року?

Дефіцит бюджету Росії за 2026 рік складе близько 11 трильйонів рублів, або 4,9% ВВП при планованих 1,6%. Курс національної валюти впаде до 88 – 92 рублів за долар. Реальна інфляція складе понад 15 – 20%. Частка банкрутств за рік сягне 30 – 35%.

Аналітик Карнегі Сергій Вакуленко сформулював дуже точно: обсяг бензину в Росії зараз визначається перегонами між українськими дронами і російськими ремонтними бригадами.

Щільність вражень важливіша за силу. Ремонт серйозно ураженої установки первинної переробки – півроку, і то якщо є обладнання. А вони під санкціями. Поки пауза між ударами коротша за цикл ремонту, черга накопичується сама собою. Ціль – не завод. Ціль – ремонтна спроможність.

Не чекайте фіскального ефекту. Нафтогаз – це близько 21% федеральних доходів, і сира нафта далі йде на експорт. Ефект іде не через бюджет, а через собівартість: дорожчає пальне, дорожчає логістика, зникає маржа, зупиняється обслуговування кредиту.

Шок б'є не по всіх однаково. Він регресивний. Оборонка має і пільговий кредит, і пріоритет у пальному. А вугільна галузь, перевізники, аграрії, продавці маркетплейсів мають ринкову ціну на все і жодного запасу. Тобто удар лягає точно на тих, хто вже стоїть на межі. Це і є ефект.

Найвразливіша точка системи – банки, і вона активується ззовні. Розвідка прямо каже: вибухову ситуацію може запустити амбітний санкційний пакет проти банків. Восени такий пакет буде обговорюватися в ЄС. І дата, за якою я особисто стежитиму. Листопад.

Звітність російських компаній за дев'ять місяців – перший момент, коли подорожчання логістики стане видимим у фінансових результатах. Усе, що накопичиться до листопада, проявиться саме тоді.

Kiel Institute формулює обмеження Росії так: проблема не в доступі до грошей, а в доступі до людей, технологій і виробничих потужностей. Гроші вони знайдуть. Надрукують, позичать, заберуть у пенсіонерів. А потужності не надрукуєш.