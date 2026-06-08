У Криму буде надзвичайно складне літо, – економіст спрогнозував, чим обернеться дефіцит пального

В окупованому Криму ситуація з пальним останнім часом стає дедалі напруженішою. Через перебої з постачанням і регулярні удари по об'єктах інфраструктури виникають труднощі з доставкою ресурсів на півострів.

Та влітку проблема може ще більше загостритися і призвести до непоправних наслідків. Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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У Росії паливна криза

Заяви з боку російських посадовців про відсутність паливної кризи не відповідають реальній ситуації. У 2025 році вже фіксувалися серйозні проблеми з пальним та паливно-мастильними матеріалами, зокрема з бензином.

Пензин зазначив, що тоді дефіцит почався пізніше – приблизно в липні, однак Росія вже була змушена щомісяця імпортувати близько 250 тисяч тонн бензину, оскільки внутрішнього виробництва не вистачало через удари українських дронів по нафтопереробних заводах.

У результаті обсяги переробки нафти скоротилися приблизно на 10 – 12%.

Економіст наголосив, що нині ситуація ще складніша: за попередніми оцінками, скорочення переробки досягло близько 35% і продовжує зростати.

Реальний дефіцит бензину почався вже з середини травня, а не влітку, як це було раніше. У окремих регіонах ситуація є критичною.

У Криму шалений дефіцит пального: дивитися відео

Що відбувається в Криму?

Зокрема, в тимчасово окупованому Криму фактично припинено вільний продаж світлих нафтопродуктів для населення. Готівковий продаж пального зупинено, а реалізація здійснюється переважно за талонами для підприємств і об'єктів так званої "критичної інфраструктури", зокрема медицини.

Це фактично призвело до того, що приватний транспорт на півострові опинився без доступу до пального.

Цікаво, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів, що бензин практично зник із вільного продажу на півострові, на АЗС – величезні черги, а продаж здійснюють за талонами й навіть QR-кодами з обмеженням до 20 літрів на авто, однак і їх бракує. У магазинах почали спорожнювати полиці – люди масово скуповують крупи, цукор та інші продукти тривалого зберігання, а подекуди замість таксі вже використовують коней із візками.

Також постачання ускладнене логістичними обмеженнями: через Керченський міст заборонено перевезення цистерн із паливом, а постачання можливе лише через паромну переправу, де вже накопичуються черги з цистерн.

Складною залишається і наземна логістика через тимчасово окуповані території, зокрема Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь та Джанкой, де пересування паливних вантажів суттєво обмежене.

Ситуацію в Криму додатково ускладнює і сезонний фактор. Влітку на півострові традиційно зростає кількість людей через відпочивальників, і навіть якщо цього року потік буде меншим, там усе одно перебуває багато приїжджих.

Для туристів становище ще складніше, ніж для місцевих жителів, адже кримчани ще можуть шукати пальне різними способами, тоді як ті, хто приїхав власним транспортом, фактично не мають змоги виїхати через дефіцит.

Крим на сьогоднішній момент не забезпечує себе ні паливомастильними матеріалами, ні в повному обсязі аграрною продукцією, тому це літо для півострова буде надзвичайно важким,

– зауважив експерт.

Яка ситуація з паливом в Криму зараз?

На АЗС мережі "ТЕС" заправка відбувається виключно за QR-кодами, на окремих заправках "АТАН" періодично з’являється А-92, але в обмеженій кількості, при цьому в Криму повністю заборонено вільний продаж бензину за готівку, призначено контролерів на АЗС, відкривають адміністративні й кримінальні справи через перепродаж талонів, а в супермаркетах уже вводять обмеження на продаж окремих продуктів.

Людям видають талони, а через їхній перепродаж уже відкривають кримінальні справи, а водії масово залишають авто в чергах, не дочекавшись заправки.

Через атаки та проблеми з логістикою утворюються затори в бік Кримського мосту, туристи намагаються виїхати з півострова, але стикаються з дефіцитом пального і навіть у Тамані вже виникають перебої.

Близько 400 автобусів не вийшли на маршрути через нестачу бензину, з'являються труднощі з постачанням продуктів і будматеріалів, а туроператори прогнозують провальний літній сезон, що може серйозно вдарити по економіці регіону.