Це й пояснює причину стрімкого виснаження американських арсеналів ППО. Про це пише Clash Report.

Чим пояснюються колосальні витрати ракет до Patriot

За даними OSINT-аналітиків, така висока кількість запусків зумовлена специфікою американської військової доктрини. Вона передбачає випуск від 2 до 4 ракет-перехоплювачів по кожній поодинокій цілі.

Ще складнішою ситуація стає у разі застосування противником касетних боєприпасів: після руйнування носія в повітрі утворюється безліч суббоєприпасів, кожен з яких система змушена перехоплювати окремо.

Вартість лише одного сучасного перехоплювача PAC-3 MSE становить близько 4 – 5 мільйонів доларів. Якщо під час відбиття нічного удару знадобилося понад 60 ракет, загальні витрати склали 240 – 300 мільйонів доларів, а за максимальними оцінками в 100 запусків сума сягає пів мільярда доларів за кілька хвилин бою.

Тривалі місяці активного застосування засобів протиповітряної оборони вже призвели до суттєвого виснаження складських запасів США. При цьому поточні темпи виробництва ракет не дозволяють оперативно компенсувати подібні масштабні витрати.

Загострення відбулося на тлі прямих зіткнень між США та Іраном у регіоні. 8 вересня американські війська знищили 5 іранських танкерів після того, як Корпус вартових Ісламської революції двічі протягом останніх 2 днів обстріляв військовий корабель ВМС США балістичними ракетами.

А 5 вересня сили Центрального командування теж знищили 3 іранські танкери після того, як КВІР спробував атакувати американський авіаносець та ракетний есмінець.