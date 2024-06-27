Україні не вистачає ракет ППО, щоб прикрити відремонтовані енергооб'єкти, – ДТЕК

Росія нещадно обстрілює енергетичну інфраструктуру України. Через дефіцит ракет ППО наша держава не може прикрити вже відремонтовані об'єкти.

Про це заявив гендиректор ДТЕК. Дмитро Сахарук наголосив, що на жаль, зараз неможливо захистити відновлені частини.

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Україні не вистачає ракет ППО

Повсюдна нестача критично важливих ракет протиповітряної оборони перешкоджає здатності захистити критичну інфраструктуру від російських ударів. Сахарук зауважив, схоже, що на кожну ракету ППО, яку ми зараз маємо, в агресора по 5 – 6 ракет.

Якщо прилітає 10 ракет, потрібно мінімум 12 ракет ППО. Тому, навіть якщо ми почнемо відновлюватися, починати ремонтувати, зараз неможливо захистити відновлені частини,

– підкреслив гендиректор ДТЕК.

Аналітики ISW зазначили, що кампанія з повітряних ударів Росії по українській енергосистемі вже наклала серйозні обмеження на потужності України з виробництва електроенергії.

"Російські війська змогли використати дефіцит протиповітряної оборони, викликаний відсутністю систем протиповітряної оборони із Заходу, щоб максимально завдати шкоди енергетичним потужностям України протягом 2024 року", – наголосили в інституті вивчення війни.

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