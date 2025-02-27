Чи справді відео з рідкісною технікою означають, що Росія має дефіцит: аналіз Defence Express

Час від часу в соцмережах з’являються відео, на яких зафіксовано пересування по території Росії ешелонів із рідкісною військовою технікою. Однак це не завжди свідчить про дефіцит зброї у Росії.

Це може бути як бронетехніка, що рідко зустрічалася у боях проти ЗСУ, так і зразки, які взагалі раніше не фіксувалися на фронті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Про що свідчить пересування у Росії раритетної техніки

Такі випадки нерідко викликають припущення, що втрати армії Росії сягнули критичного рівня, що змушує окупантів вводити в дію навіть найрідкісніші зразки озброєння.

Загальна тенденція дійсно вказує на серйозне виснаження російських сил, що підтверджується зокрема аналізами IISS щодо втрат бронетехніки та живої сили РФ. Однак у таких ситуаціях варто враховувати й додаткові нюанси.

Наприклад, нещодавно було зафіксовано переміщення ешелону, що перевозив 1В119 "Реостат" – машину управління вогнем на базі БТР-Д, призначену для САУ "Нона-С", а також самохідні ПТРК 9П148 "Конкурс" на базі БРДМ-2.

В даному контексті цілком логічним виглядає припущення про те, що рашисти могли піти на розконсервацію таких машин скоріше з тим, щоб використати їх в ролі "донорів запчастин", або ж для "конверсії" у транспортні засоби для штурмових груп армії Росії.

Однак є свої "але":

Використання БРДМ-2 у бойових умовах російськими військами не було зафіксовано, хоча й були повідомлення про їхню розконсервацію.

Самохідні ПТРК 9П148 "Конкурс" застосовувалися щонайменше під час боїв за Вугледар у 2023 році.

1В119 "Реостат" є вкрай рідкісною машиною – на 2021 рік вони були лише у 7-й десантно-штурмовій та 76-й повітряно-десантній дивізіях Росії. У боях 2022 року мінімум дві одиниці було знищено, ще п’ять стали трофеями ЗСУ.

Чи справді Росія використовує останні резерви

Згідно з даними The Military Balance 2024, станом на початок минулого року в армії Росії було:

550 одиниць БТР-Д,

180 САУ 2С9 "Нона-С" у строю та 350 на зберіганні.

Це означає, що російська армія і так має достатньо БТР-Д для пуску на запчастини у разі потреби. Водночас потреба у машинах управління вогнем 1В119 "Реостат" дійсно могла зрости, якщо врахувати втрати цієї техніки.

Також не варто виключати, що розконсервація рідкісної техніки може бути пов’язана не лише з бойовими діями в Україні. Деякі зразки можуть спрямовуватися для оснащення частин, що перебувають на території самої Росії і поки не беруть участі у війні.