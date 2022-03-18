Дефолт переноситься: JPMorgan отримав платіж за російськими суверенними облігаціями

Банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за російськими суверенними облігаціями. Їх вже обробили та перерахували платіжному агенту Citi. Країні-агресорці вдалося ненадовго відвернути дефолт.

Платіж отримали у доларах. Після зарахування платіжному агенту їх перевірять та виплатять власникам облігацій.

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Росія здійснила платіж за суверенними облігаціями

У Росії 17 березня заявили, що виплатили борги, які мали погасити цього тижня. Мовиться про 117 мільйонів доларів за двома суверенними облігаціями. Наразі країна-агресорка уникнула дефолту.

Зобов'язання банку-кореспондента JPMorgan полягали в обробці платежів. Однак, враховуючи нинішні обставини, перед цим відбулася консультація з владою, щоб дізнатися, чи не суперечить проведення платежу санкціям, які ввели проти Росії.

Перед обробкою банк перевірили. Неопрацювання платежу зашкодило б власникам облігацій, тому його прийняли.

Зауважте – Росія виплатила борг і поки уникнула дефолту