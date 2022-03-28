Дехто на Заході не проти тривалої війни, щоб виснажити Росію, хоча це вб'є Україну, – Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що деякі західні країни хотіли б, щоб війна в Україні затягнулася. Адже це зможе виснажити нашу державу.

Для деяких західних держав не особливо важливо, що це може знищити Україну. Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю.

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У кожного – різні інтереси. На Заході є ті, хто не проти тривалої війни, тому що це означало б виснажувати Росію, навіть якщо це означає загибель України ціною українських життів. Це, безперечно, відповідає інтересам деяких країн,

– сказав Зеленський.

Водночас для інших країн було б краще, якби війна закінчилася швидко. Все тому, що російський ринок є великим і тепер від нього страждає їхня економіка.

"Вони хотіли б, щоб Росія зберегла певні ринки. Інші, справді багаті країни, визнають нацизм в Росії і неодмінно хочуть, щоб Україна перемогла. І ще є інші держави, менші країни, які нас повністю підтримують, але це більш ліберальні держави, які займаються гуманітарними питаннями", – зазначив президент.

Ці країни вважають, що на першому місці є людські життя, тому війна має завершитися якомога швидше.

Ставлення Німеччини та Великої Британії до війни

Німеччина, за словами Володимира Зеленського, намагається бути збалансованою. У неї тривалі відносини з Росією, тому вона дивиться на ситуацію крізь призму економіки. Німеччина намагається пристосуватися до ситуації, яка розвивається. Берлін також дивиться на те, як ситуація впливає на їхню власну країну. Президент вважає, що сьогодні це є великою помилкою Німеччини.

Водночас Велика Британія однозначно на боці України. Вона не балансує, а хоче, щоб ми виграли, а Росія програла. Утім, Володимир Зеленський зазначив, що не готовий сказати, хоче Лондон, щоб війна затягнулася, чи ні.

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