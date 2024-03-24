Миколаївщина й Одещина були під атакою "Шахедів": ППО збивала дрони-камікадзе

Російські військові пізно ввечері 24 березня запустили кілька груп дронів-камікадзе. Повітряні сили попереджали, що "Шахеди" летіли у напрямку Одеси.

Про загрозу атаки дронами-камікадзе стало відомо близько 23:40. Тоді у Повітряних силах ЗСУ повідомили про те, що з Чорного моря у напрямку Одеси летять кілька груп "Шахедів". Важливо не ігнорувати повітряну тривогу та переходити до укриття.

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Що відомо про загрозу атаки "Шахедами"

25 березня

Повітряні сили пишуть про відбій загрози атаки дронами-камікадзе. Будьте обережними, покидаючи укриття.Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав: "Йде антимопедна робота. Поки -2 у нас. Але ще летять".Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, вектор руху північний".Сили оборони Півдня написали, що йде бойова робота на Одещині.

24 березня

Місцеві ЗМІ пишуть, що у деяких районах міста зникло світло. Це також підтверджують наші журналісти, які наразі перебувають в Одесі.Місцеві ЗМІ пишуть про те, що чути на Одещині роботу ППО. Нагадуємо, що під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях або бодай дотримуватися правила двох стін.Станом на цю хвилину повітряну тривогу оголосили на Одещині та Миколаївщині.Повітряні сили пишуть: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса).Глава Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до мешканців Одеси й Одеської області. Він закликав їх перебувати в укриттях до відбою, адже існує загроза атаки безпілотниками.