З декларації Киви зникла жомова яма і з'явився Rolex за майже 400 тисяч гривень

Нардеп Ілля Кива оприлюднив декларацію про доходи за 2020 рік. З неї зникла його легендарна жомова яма, що розташовувалася на Полтавщині.
Джерело:реєстр НАЗК
Серед зазначеної нерухомості і майна у володінні Киви жомової ями вже немає. Ще торік він зазначав її як власність, яку здає в оренду отримує прибуток в понад мільйон гривень.
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Жомова яма Киви: що відомо
- У декларації за 2019 рік Ілля Кива задекларував дохід у 1 мільйон 200 тисяч гривень від жомової ями.
Жомова яма Киви у декларації за 2019 рік / Скриншот
- Заробив таку суму Кива на ямі площею в 400 квадратних метрів, яку використовували для відходів з виробництва цукру.
- Коли нардепа запитали, кому потрібна така дорога жомова яма, той відповідав: "У мене є юристи, вони ведуть мої справи."
- Журналісти Bihus Info їздили на місце, де за документами розташовувалася жомова яма. Як розповів охоронець на місці, яму не використовували за призначенням протягом року.
- Жомову яму у Киви орендувала львівська фірма "Сіквел", яка фігурує у справі про фіктивне створення. Її кінці ведуть до чоловіка, що живе на окупованій території, любить Росію і визнає "молоді республіки".
Дивіться детальне розслідування про жомову яму Іллі Киви
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Що є у свіжій декларації Киви
- Кива володіє земельною ділянкою у Соснівці на Полтавщині площею 1480 квадратних метрів.
- Безкоштовно проживає у квартирі в Києві, яка належить його доньці Катерині Киві.
- Авто Toyota Land Cruiser 200 2019 року за 2 мільйони 197 тисяч гривень. Втім, він належить братові Дмитрові Киві, а нардеп Ілля ним безкоштовно користується.
- Серед іншого Кива задекларував годинник Rolex за 392 тисячі гривень. На таку ж суму Кива, за декларацією, отримав подарунок у негрошовій формі. Відтак, найімовірніше, він отримав його як презент.
- Як нардеп Кива заробив 454 тисячі гривень.
- Готівкою Кива тримає 425 тисяч гривень. В "Укргазбанку" у нього 392 тисячі гривень, а у "Приватбанку" – 3.