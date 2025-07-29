На Хмельниччині трьох депутатів міських рад підозрюють у неналежному заповнені декларації. За даними поліції, вони приховали майно та кошти на понад 25 мільйонів гривень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

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Що не задекларували депутати?

За даними правоохоронців, троє депутатів з Кам'янець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад отримали підозри у зв'язку з внесенням недостовірних відомостей до декларацій.

Загальна вартість незадекларованого майна – нерухомість, надлегкий літак, земельні ділянки, корпоративні права, автомобілі, гроші на рахунках тощо,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, депутат Кам'янець-Подільської міськради у своїх деклараціях за 2021 і 2022 роки не вказав активів на понад 9 мільйонів гривень. Серед незадекларованого майна є надлегкий літак.

У декларації депутата Славутської міськради за 2023 рік не зазначено нежитлові приміщення та фінансову допомогу в розмірі двох мільйонів гривень. Її отримало підприємство родича. Загальна сума прихованого майна становить майже 7 мільйонів гривень.

Також підозру отримала депутатка Шепетівської міськради. У деклараціях за 2022 і 2023 роки вона не вказала грошові активи, корпоративні права та готівку загальною вартістю понад 9,2 мільйона гривень. З них готівкою майже 4 мільйони.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили всім трьом посадовцям про підозру за статтею ККУ "Декларування недостовірної інформації".

До слова, прокурори проводили обшуки на Хмельниччині та Буковині. Правоохоронці виявили незадеклароване майно на 30 мільйонів гривень і вручили 23 підозри.