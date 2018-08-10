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Декларацію саміту НАТО за проханням радників Трампа підготували ще до його початку, – NYT

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Підсумкову декларацію липневого саміту НАТО підготували до приїзду Трампа
Підсумкову декларацію липневого саміту НАТО підготували до приїзду Трампа / Фото з відкритих мереж

Радник із національної безпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон та низка інших американських чиновників попросили послів НАТО скласти підсумкову декларацію липневого саміту Північноатлантичного альянсу в Брюсселі ще до того, як він почався.

Про це повідомляє The New York Times.

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З подібним проханням представники адміністрації президента США виступили через кілька тижнів після того, як Трамп відмовився підписати підсумкове комюніке зустрічі "Великої сімки", яка відбулася в червні цього року в Канаді. Джерела газети відзначили, що такі заходи були вжиті, для того, щоб зберегти відносини між Вашингтоном і НАТО через побоювання критичного ставлення глави Білого дому щодо Альянсу.

Так, на зустрічі послів, яка відбулася 4 липня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав Болтона і закликав закінчити підсумкову декларацію до 6 липня. Побоюючись повторення подій саміту G7 та їхніх наслідків, в тому числі посилення торгової війни, представники всіх країн Альянсу погодилися, йдеться у публікації.

За словами американського військового Джеймса Ставрідіса, "команда радників з національної безпеки президента США виконала відмінну роботу з порятунку мінімально успішних підсумків саміту НАТО".

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Нагадаємо, під час саміту НАТО, що відбувся в Брюсселі 11-12 липня, президент США Дональд Трамп закликав лідерів країн НАТО підвищити витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту. Глава Білого дому атакував канцлера Ангелу Меркель звинуваченнями у "цілковитій залежності Німеччини від Росії" в енергетичному плані у зв’язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Теги: Новини політики Новини США НАТО Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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