Зеленський затвердив законопроєкт про відновлення декларування для всіх співробітників СБУ

Володимир Зеленський 7 листопада затвердив законопроєкт про повернення обов'язкового декларування для всіх працівників Служби безпеки України. Президент закликав Верховну Раду невідкладно ухвалити документ, щоб спосіб життя та майно співробітників СБУ можна було перевіряти.

Про це він повідомив в офіційному зверненні.

Що відомо про повернення декларування в СБУ?

Володимир Зеленський повідомив, що затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників Служби безпеки України. Він наголосив, що інформація про їхній спосіб життя та майно має бути доступною для перевірок і подальшої відповідальності.

Сьогодні ж я затвердив законопроєкт про повернення декларування для всіх працівників СБУ, щоб їхній спосіб життя та все, що є, були доступні для перевірок та відповідальності. Так само як і в інших органах, і, до речі, не тільки правоохоронних,

– заявив Зеленський.

Він закликав народних депутатів невідкладно ухвалити відповідний закон.

Окремо Зеленський прокоментував ситуацію у СБУ. Він відзначив результати роботи спецпідрозділу "Альфа", який, забезпечує найбільшу кількість уражень російських окупантів. Водночас президент хотів би бачити такі результати й від інших складових СБУ.

Однак новини про Службу безпеки, які з'явилися цього тижня, Зеленський назвав "відверто неприємними", "ганебними" та "абсолютно неприпустимими". Через цю ситуацію в СБУ вже відбулися звільнення, а попереду будуть і нові кадрові рішення.

Президент наголосив, що розслідування має встановити повну правду, а всі замовники злочинів і насильства проти людей повинні бути покарані.