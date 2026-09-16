Масштабна перевірка органів влади: Зеленський анонсував нові заходи по боротьбі з корупцією

В Україні відновлять обов'язкове декларування статків для правоохоронців, які не перебувають на фронті. Також розпочнуть масові перевірки керівників центральних органів виконавчої влади з високими корупційними ризиками.

Зміни дозволять контролювати спосіб життя правоохоронців. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський?

Президент України розповів, що у середу, 16 вересня, провів нараду щодо подальших законодавчих кроків по боротьбі з корупцією. Глава держави назвав серед таких заходів: повернення декларування статків для правоохоронців та Сил безпеки, які не перебувають на фронті та перевірки очільників органів влади.

Зеленський підкреслив, що відновлення декларування дозволить ефективно здійснювати контроль над майновим станом і способом життя працівників правоохоронних органів. Щодо масових перевірок президент говорив із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

У центральних органах виконавчої влади треба перевірити всіх керівників – призначених та виконувачів обов’язків. Від Податкової, АРМА і до різних інспекцій, у яких корупційні ризики, і вони високі,

– заявив Зеленський.

Також президент подякував нардепам за ухвалення відповідних рішень. Він зазначив, що кримінальна відповідальність за "кришування" шахрайських кол-центрів має бути жорсткою. Глава держави додав, що підписав цей закон.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 вересня, Єлизавета Івахненко є фігуранткою справи НАБУ та САП "Карфаген" заперечила незаконне походження дорогих прикрас. Вона заявила, що не купувала собі коштовності сама. 24-річна дівчина сказала, що то подарунки від чоловіків, з якими вона раніше мала стосунки, а також від інших прихильників.

У середу, 16 вересня, апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві. Фігурант справи "Карфаген" надалі залишиться під вартою із можливістю сплатити 120 мільйонів гривень застави.