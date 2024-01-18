Сквер "Да Вінчі" і вулиця Монастирського: у Києві перейменували ще 29 об’єктів

Київська міська рада на засіданні 18 січня ухвалила рішення про перейменування ще 29 об'єктів у столиці. Причиною відповідних рішень став процес дерусифікації та бажання увіковічення українських Героїв у Києві.

Відтепер у Києві з'явиться сквер на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла або ж вулиця імені Дениса Монастирського. У столиці міська влада спільно з громадськістю продовжує процес деколонізації та дерусифікації міської топоніміки.

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Нові назви вулиць та проспектів

На пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів ухвалено рішення про перейменування 29 об'єктів у столиці України. Мешканці зробили свій вибір і на основі цих результатів депутатський корпус повідомив про результат.

У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова,

– наголосив секретар міської ради Володимир Бондаренко.

Які вулиці перейменували

Печерський район:

вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;

скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;

скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.

Шевченківський район:

провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;

вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;

вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;

частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.

Святошинський район:

вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;

вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;

бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;

вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;

вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;

вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;

вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.

Дніпровський район:

вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;

вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;

вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;

вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.

Солом’янський район:

вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;

провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;

вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;

провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;

вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.

Деснянський район:

безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";

вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.

У Голосіївському районі вулиця Сеченова відтепер йменуватиметься вулицею Зої Бутенко. У Подільському районі на заміну вулиці Верещагіна з'явиться вулиця Ворзельська. У Дарницькому районі вулиця Канальна тепер називається вулиця Гліба Бабича. В Оболонському районі вулицю Єрмака перейменували на вулицю Михайла Гориня.

Декомунізація та дерусифікація