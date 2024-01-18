Сквер "Да Вінчі" і вулиця Монастирського: у Києві перейменували ще 29 об’єктів
Джерело:Київська міська рада
Київська міська рада на засіданні 18 січня ухвалила рішення про перейменування ще 29 об'єктів у столиці. Причиною відповідних рішень став процес дерусифікації та бажання увіковічення українських Героїв у Києві.
Відтепер у Києві з'явиться сквер на честь Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла або ж вулиця імені Дениса Монастирського. У столиці міська влада спільно з громадськістю продовжує процес деколонізації та дерусифікації міської топоніміки.
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Нові назви вулиць та проспектів
На пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів ухвалено рішення про перейменування 29 об'єктів у столиці України. Мешканці зробили свій вибір і на основі цих результатів депутатський корпус повідомив про результат.
У місті-герої Києві не має бути топонімів, які возвеличують російську імперію та російський імперіалізм. Зокрема сьогодні було змінено назви ще 29 об'єктів. Скверу в Печерському районі присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, безіменній площі у Деснянському районі назву Героїв Чернігова,
– наголосив секретар міської ради Володимир Бондаренко.
Які вулиці перейменували
Печерський район:
- вулиця Салтикова-Щедріна – вулиця Сергія Миронова;
- скверу між вулицею Михайла Омеляновича-Павленка та Іподромним провулком присвоєно ім'я Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла;
- скверу між вулицями Бастіонна та Михайла Бойчука присвоєно ім'я Миколи Мозгового.
Шевченківський район:
- провулок Тропініна – провулок Анатолія Кудрицького;
- вулиця Отто Шмідта – вулиця Князя Володимира Мономаха;
- вулиця Академіка Туполєва – вулиця Мрії;
- частина вулиці Оранжерейної (від вулиці Юрія Іллєнка до вулиці Дорогожицької) – вулиця Праведників.
Святошинський район:
- вулиця Григорія Онискевича – вулиця Павла Глазового;
- вулиця Анатолія Пантелькіна – вулиця Володимира Гапоненка;
- бульвар Кольцова – бульвар Миколи Руденка;
- вулиця Миколи Краснова – вулиця Гетьмана Кирила Розумовського;
- вулиця Спартаківська – вулиця Бахчисарайська;
- вулиця Огарьова – вулиця Олександра Оксанченка;
- вулиця Червонозаводська – вулиця Олексія Бездольного.
Дніпровський район:
- вулиця Бажова – вулиця Сергія Набоки;
- вулиця Плеханова – вулиця Бориса Мартоса;
- вулиця Комбінатна – вулиця Дениса Рачінського;
- вулиця Петра Запорожця – вулиця Чорних Запорожців.
Солом’янський район:
- вулиця Бакуніна – вулиця Олега Афанаса;
- провулок Металістів – провулок Оксани Вороніної;
- вулиця Академіка Карпінського – вулиця Академіка Возіанова;
- провулок Федосєєва – провулок Мар’яна Гаденка;
- вулиця Сурикова – вулиця Дениса Монастирського.
Деснянський район:
- безіменній площі на розі вулиць Радунської та Милославської присвоєно назву "площа Героїв Чернігова";
- вулиця Тургенєва – вулиця Михайла Осадчого.
У Голосіївському районі вулиця Сеченова відтепер йменуватиметься вулицею Зої Бутенко. У Подільському районі на заміну вулиці Верещагіна з'явиться вулиця Ворзельська. У Дарницькому районі вулиця Канальна тепер називається вулиця Гліба Бабича. В Оболонському районі вулицю Єрмака перейменували на вулицю Михайла Гориня.
Декомунізація та дерусифікація
- Наприкінці минулого року у Києві демонтували пам'ятник Миколі Щорсу на бульварі Шевченка. Про необхідність такого вчинку говорили щонайменше протягом декількох років. Монумент буде зберігатись у Державному музеї авіації України імені Антонова
- Кілька місяців тому, а якщо бути точним – 15 листопада, в Києві знесли ще одну згадку про Росію. Мова про пам'ятник Олександру Пушкіну. Монумент більш як півтора року від повномасштабного вторгнення стояв в київському парку імені Івана Багряного в Солом'янському районі столиці.