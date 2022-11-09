Скандальний пам'ятник Пушкіну у Харкові, який "захищали від вандалів", таки знесли

Сьогодні, 9 листопада, у Харкові погруддя Пушкіна таки демонтували і відправили на відповідне зберігання. Пам'ятник російського поета давно був епіцентром скандалів місцевих активістів і влади.

Погруддя Пушкіну на площі Поезії у Харкові декілька разів вже "червоніло". Його просили перенести до Історичного музею в цивілізований спосіб, але влада не дослухалася.

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Як відбувалась процедура

Близько 14:30 погруддя демонтували працівники комунальних служб. Вони запевнили, що відвезуть памʼятник на зберігання в надійне місце. Погруддя буквально "розпеленали" з мішків та зеленої захисної сітки, підняли за допомогою маніпулятора і завантажили на вантажівку.

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Директор департаменту у справах інформації Харківської міської ради Юрій Сидоренко не зміг пояснити, хто це зробив.

Нагадаємо, за кілька годин до демонтажу, у соцмережах зʼявилося фото памʼятника Пушкіну "із захистом". Погруддя російського поета на площі Поезії почали закривати наповненими піском мішками. Сидоренко повідомив, що погруддя має статус національного значення. Тому, за його словами, питання його перенесення повинен вирішувати Кабінет міністрів України.

Де ще зносять радянські пам'ятники

Внаслідок вибуху у Миколаєві було знищено пам'ятник "чекістам", через який у місті були суперечки. Активіст Сергій Стерненко припустив, що це могла бути атака дронами.

27 жовтня у Польщі демонтували одразу чотири радянські пам'ятники. Декомунізацію пам'яток провели в рамках заборони пропагування комунізму у публічному просторі.

4 жовтня у місті Котка у Фінляндії нарешті знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. Сталося це 4 жовтня. Побачити це прийшли десятки людей. Дехто навіть приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж пам'ятника.

На території замку "Паланок" встановили національний символ – малий державний герб України – Тризуб. Подію присвятили захисникам та захисницям України. Очільник міста зазначив, що рішення спрямоване на те, щоб показати, що сьогодні Україна є єдиною, як ніколи.

3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника Катерині II, заявивши, що рішення буде ухвалене.

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