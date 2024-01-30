Скинули всіх бовванів: одна з областей повністю завершила декомунізацію
Хоча повномасштабна війна трохи внесла свої корективи, процес декомунізації в Україні не припиняється. Одна область уже повністю завершила цей процес.
Активними декомунізаційні процеси були 2023 року і в столиці – у Києві перейменували низку вулиць, прибрали зірку з площі Перемоги і повернули їй історичну назву площі Галицької. Також демонтували пам'ятник Миколі Щорсу.
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Яка область уже завершила декомунізацію
Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам'ятник. Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких,
– написав Максим Козицький.
Він підкреслив, що "жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих бовванів не витрачали". Це робили небайдужі місцеві жителі.
"Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", – підсумував голова ОВА.
Під час війни триває і дерусифікація
- Наприклад, у столиці нарешті знесли пам'ятник Олександрові Пушкіну. А в Харкові вулицю на честь цього російського поета перейменували. Мер міста Ігор Терехов погодився назвати її на честь Григорія Сковороди – після жорстоких обстрілів.
- Що цікаво, і знесення пам'ятника Щорсу, і перейменування Пушкінської на Сковороди спершу зустрічало опір з боку міської влади. Точилися довгі дискусії, але війна все розставила по місцях.