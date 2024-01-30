Скинули всіх бовванів: одна з областей повністю завершила декомунізацію

Хоча повномасштабна війна трохи внесла свої корективи, процес декомунізації в Україні не припиняється. Одна область уже повністю завершила цей процес.

Активними декомунізаційні процеси були 2023 року і в столиці – у Києві перейменували низку вулиць, прибрали зірку з площі Перемоги і повернули їй історичну назву площі Галицької. Також демонтували пам'ятник Миколі Щорсу.

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Яка область уже завершила декомунізацію

Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам'ятник. Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких,

– написав Максим Козицький.

Він підкреслив, що "жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих бовванів не витрачали". Це робили небайдужі місцеві жителі.

"Радіємо, що стали прикладом для інших областей, які зараз створюють при військових адміністраціях аналогічні робочі групи з декомунізації", – підсумував голова ОВА.

Під час війни триває і дерусифікація