Міська влада захищає пам'ятник Пушкіну: у Харкові спалахнув скандал

В Харкові пам'ятник Пушкіну, який активісти пропонують демонтувати, комунальники обклали мішками з піском. В міськраді прокоментували активність навколо монументу.

Погруддя Пушкіну на площі Поезії у Харкові декілька разів вже "червоніло". Його просили перенести до Історичного музею в цивілізований спосіб, але влада не дослухалася.

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Які дії влади

9 листопада у соцмережах зʼявилося фото памʼятника Пушкіну "із захистом". Погруддя російського поета на площі Поезії почали закривати наповненими піском мішками.

Саме через це відбувся скандал, адже місцеві активісти закликають демонтувати пам'ятник. Натомість у Харківській міській раді пояснили, що слідують рекомендаціям Інституту національної памʼяті – захищають памʼятник від актів вандалізму.

Місцеві активісти закликають демонтувати пам'ятник / Фото Юрій Сидоренко

Директор міського департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко повідомив, що погруддя має статус національного значення. Тому, за його словами, питання його перенесення повинен вирішувати Кабінет міністрів України.

Сидоренко наголосив, що те, що відбувається зараз з погруддям Пушкіна, цілком відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної памʼяті.

Декомунізація в дії: де знесли радянські пам'ятники

Внаслідок вибуху у Миколаєві було знищено пам'ятник "чекістам", через який у місті були суперечки. Активіст Сергій Стерненко припустив, що це могла бути атака дронами.

27 жовтня у Польщі демонтували одразу чотири радянські пам'ятники. Декомунізацію пам'яток провели в рамках заборони пропагування комунізму у публічному просторі.

4 жовтня у місті Котка у Фінляндії нарешті знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. Сталося це 4 жовтня. Побачити це прийшли десятки людей. Дехто навіть приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж пам'ятника.

На території замку "Паланок" встановили національний символ – малий державний герб України – Тризуб. Подію присвятили захисникам та захисницям України. Очільник міста зазначив, що рішення спрямоване на те, щоб показати, що сьогодні Україна є єдиною, як ніколи.

3 листопада речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника Катерині II, заявивши, що рішення буде ухвалене.

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