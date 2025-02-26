Десятки делегатів вийшли із зали під час виступу Росії у Раді ООН з прав людини

Представник Росії виступив на засіданні Ради ООН з прав людини у Женеві. Десятки високопосадовців залишили залу на знак підтримки України.

Серед тих, хто покинув засідання, були посли Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Націоналісти у Словаччині вимагають вибачень від Фіцо через підтримку України в ООН

Україну демонстративно підтримують у ООН

Наша підтримка України є непорушною. Ми хочемо бачити справедливий і міцний мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. Без України не може бути миру. Україна має бути за столом переговорів,

– сказав журналістам посол Великої Британії в ООН і Світовій організації торгівлі Саймон Менлі.

Місце США в Раді з прав людини залишалося порожнім, оскільки Сполучені Штати вийшли з цього органу за рішенням президента Дональда Трампа.

Під час виступу заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін звинуватив Україну у "грубому порушенні фундаментальних прав людини", у нібито русофобії та дискримінації росіян.

Засідання Ради ООН відбулося наступного дня після ухвалення Радою Безпеки ООН ініційованої США резолюції, присвяченої річниці війни. Захід був присвячений "опору російській агресії".