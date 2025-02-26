Десятки делегатів вийшли із зали під час виступу Росії у Раді ООН з прав людини
- Десятки делегатів, включаючи послів Франції, Німеччини та Великої Британії, покинули засідання Ради ООН з прав людини під час виступу представника Росії на знак підтримки України.
- Під час виступу російський представник звинуватив Україну у порушенні прав людини, тоді як зустріч проходила після ухвалення резолюції ООН, присвяченої річниці війни.
- Посол Великої Британії в ООН підкреслив непорушну підтримку України, зазначивши, що мир можливий лише з участю України у переговорах.
Представник Росії виступив на засіданні Ради ООН з прав людини у Женеві. Десятки високопосадовців залишили залу на знак підтримки України.
Серед тих, хто покинув засідання, були посли Франції, Німеччини та Великої Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Україну демонстративно підтримують у ООН
Наша підтримка України є непорушною. Ми хочемо бачити справедливий і міцний мир відповідно до Статуту ООН і міжнародного права. Без України не може бути миру. Україна має бути за столом переговорів,
– сказав журналістам посол Великої Британії в ООН і Світовій організації торгівлі Саймон Менлі.
Місце США в Раді з прав людини залишалося порожнім, оскільки Сполучені Штати вийшли з цього органу за рішенням президента Дональда Трампа.
Під час виступу заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін звинуватив Україну у "грубому порушенні фундаментальних прав людини", у нібито русофобії та дискримінації росіян.
Засідання Ради ООН відбулося наступного дня після ухвалення Радою Безпеки ООН ініційованої США резолюції, присвяченої річниці війни. Захід був присвячений "опору російській агресії".