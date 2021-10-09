Делегація США оглянула ділянку українсько-російського кордону

Група експертів здійснила візит на ділянку українсько-російського кордону. Це відбулося у межах співробітництва Держприкордонслужби з Держдепартаментом США.

Мовиться про Програму з питань експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS). На Сумщину з метою впровадження ініціативи з удосконалення охорони державного кордону між Україною і Росією прибули керівник EXBS в Україні Метью Боулдін та радник з прикордонних питань Байрон Багет.

Зверніть увагу Відмежуватись від агресора: на Сумщині облаштовують кордон з Росією

Брифінг з делегатами Посольства США в Україні відбувся у відділі прикордонної служби "Краснопілля". Зокрема, розглянули результати реалізації пілотного проєкту "Безпечний кордон" та імплементації спільної ініціативи щодо зменшення ризиків на українсько-російській ділянці кордону.

Облаштування кордону для моніторингу

Також обговорили запровадження в практику моделі комплексної охорони і захисту ділянок держкордону. Для більш якісного моніторингу наголосили на доцільності облаштування кордону:

камерами відеоспостереження;

засобами фіксації.

Іноземні експерти відзначили позитивну динаміку реалізації проєкту, підготовку й професійність офіцерів прикордонних підрозділів.



Експерти вирізнили позитивну динаміку реалізації проєкту / Фото Держприкордонслужби

Метью Боулдін та Байрон Багет запевнили в допомозі щодо забезпечення прикордонної безпеки України.

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На Сумщині облаштовують кордон з Росією

Держприкордонслужба провела у Сумській області активні роботи з облаштування державного кордону з Росією. Встановлюють протитранспортні загородження.

Працювали комплексні інженерні групи, задання яких – облаштувати найбільш загрозливі напрямки.