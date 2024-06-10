Вірменський посол з'їздив до Бучі та засудив російську агресію: у Москві не барилися з реакцією

Нещодавно вірменський посол був із візитом у Бучі та засудив російську агресію. На такі дії вірменської сторони відреагували в Росії.

Зокрема, міністерство закордонних справ країни-агресорки направило МЗС Вірменії ноту протесту. Про це написали у російському опозиційному виданні "Медуза".

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Делегація Вірменії приїхала в Бучу, але Росії це не сподобалося

У виданні зазначили, що влада Росії вважає "недружнім кроком" поїздку посла Вірменії в Україну Володимира Карапетяна до міста Буча та його заяви про солідарність з українцями у боротьбі з російською агресією.

Про це заявила представниця міністерства Марія Захарова.

Зазначається, що Карапетян відвідав Бучу 2 червня разом із головою адміністративного району Нор Норк міста Єревана Тиграном Тер-Маргаряном. Як повідомляло вірменське посольство, чиновники вшанували пам'ять мешканців Бучі, які загинули під час російської окупації 2022 року, та передали гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів українським лікарям.

Відповідно до слів Захарової, Москва направила до вірменського МЗС ноту протесту "у зв'язку з передачею допомоги на потреби ЗСУ та неприпустимими висловлюваннями на адресу Росії".

Від такого діяча, як Тігран Тер-Маргарян, соратника голови прозахідної партії "Республіка" Арама Саркісяна, ми іншого й не чекали. Прикро, що з цим солідаризується вірменська влада,

– заявила представниця російського МЗС.

Візит вірменської делегації до Бучі: основне