"Миротворча місія" і не тільки: для чого делегації країн Африки відвідають Україну та Росію

Делегація лідерів шести африканських країн має намір відвідати Київ та Москву. У планах африканських країн "ініціювати мирний процес".

Візити делегації до Києва та Москви анонсував міжнародний посередник Жан-Ів Олів'є. Африканська делегація складатиметься з представників шести країн – Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

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Серед питань буде експорт зерна з України

Жан-Ів Олів'є повідомив, що переговори, ймовірно, відбудуться наступного місяця. Саме він допоміг організувати переговори, над якими працював пів року.

За його словами, африканські лідери також обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України в умовах війни та можливість обмінів полоненими.

Олів'є у неділю, 21 травня, прибув до Москви. Також він поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями для напрацювання "логістики" майбутніх переговорів.

Він також зазначив, що шестеро африканських президентів, ймовірно, будуть змушені їхати до Києва нічним поїздом з Польщі.

Що відомо про мирний план африканських країн