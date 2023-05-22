"Миротворча місія" і не тільки: для чого делегації країн Африки відвідають Україну та Росію
Джерело:AP
Делегація лідерів шести африканських країн має намір відвідати Київ та Москву. У планах африканських країн "ініціювати мирний процес".
Візити делегації до Києва та Москви анонсував міжнародний посередник Жан-Ів Олів'є. Африканська делегація складатиметься з представників шести країн – Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.
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Серед питань буде експорт зерна з України
Жан-Ів Олів'є повідомив, що переговори, ймовірно, відбудуться наступного місяця. Саме він допоміг організувати переговори, над якими працював пів року.
За його словами, африканські лідери також обговорять полегшення пропуску більшої кількості вантажів зерна з України в умовах війни та можливість обмінів полоненими.
Олів'є у неділю, 21 травня, прибув до Москви. Також він поїде до Києва на зустрічі з високопосадовцями для напрацювання "логістики" майбутніх переговорів.
Він також зазначив, що шестеро африканських президентів, ймовірно, будуть змушені їхати до Києва нічним поїздом з Польщі.
Що відомо про мирний план африканських країн
- Лідери африканських держав хочуть представити власний "мирний план" щодо війни Росії проти України. Президента ПАР Сиріл Рамафоса вже провів переговори з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним, які погодилися прийняти африканські делегації.
- Рамафоса підкреслив, що африканські країни запропонували нову "мирну ініціативу", щоб допомогти закінчити війну в Україні. За його словами, вторгнення Росії в Україну негативно вплинуло на продовольчу безпеку в країнах Африки.
- Зеленський 13 травня підтвердив розмову з лідером ПАР. Глава держави зазначив, що обговорив зі своїм колегою формулу миру, справедливість, а також те, що "наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права".
- Водночас у Зеленського наголосили, що хочуть, аби африканські країни приєдналися до української "формули миру", яку підтримали західні держави. Однією з ключових умов мирного плану Зеленського є виведення російських військ з України.