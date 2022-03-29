Українська та російська делегація вже зустрілись у Туреччині: фото зустрічі

Українська та російська делегація вже зустрілись у Туреччині для перемовин про припинення війни. Вони мають розпочатись о 10:00.

Близько 16:00 може бути кінцеве ком'юніке. Однак це при умові, якщо все піде за планом.

Важливо Чекаємо на добру звістку, – Ердоган українській і російській делегаціям перед переговорами

Зустріч з Ердоганом

До слова, з делегаціями зустрівся і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він сподівається на швидке встановлення миру. Каже, що у справедливому вирішенні конфлікту нібито немає бути переможених.

Політики зібрались у президентському палаці Долмабахче. Українську делегацію розташували окремо від російської.

Хто представляє Україну

До речі, нашу делегацію представляють Давид Арахамія, Олексій Резніков, Михайло Подоляк, Андрій Костін, Кирило Тимошенко, Рустем Умеров, Микола Точицький.

Ще є дипломат Олександр Чалий та генерал Олександр Кириленко. Однак вони не в основній групі.

Зустріч делегацій з України та Росії / Фото Офісу Президента:

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