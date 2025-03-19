Зеленський заявив про готовність провести зустріч США і України "найближчими днями"

У середу, 19 березня, Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову. Лідери висловили готовність провести зустріч вже найближчими днями.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у соцмережі Х.

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Зеленський розповів про підготовку нової зустрічі з США

Володимир Зеленський зазначив, що українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру.

Ми доручили нашим радникам і представникам якомога швидше виконати цю роботу,

– написав президент.

Водночас Трамп і Зеленський відзначили позитивну роботу наших радників і представників – Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умєрова, Паліси.

"На подальших зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до тривалого миру та гарантій безпеки", – розповів український лідер.

У Білому домі зазначили, що "технічні команди" зустрінуться у Саудівській Аравії, аби обговорити припинення вогню у Чорному морі, що стане кроком до повного припинення вогню.

Зеленський розповів, що Трамп поділився з ним деталями розмови з Путіним і ключові питання, які обговорювалися. Україна підтримала припинення ударів по енергоструктурі. Триватиме робота над тим, аби забезпечити повне припинення вогню на фронті.

Водночас Зеленський попросив Трампа передати ракети до Patriot. На це президент США заявив, що подивиться, що є в наявності.