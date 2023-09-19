Росія кинула у дельту Дніпра свіжі сили, – британська розвідка

Кремль перекинув у дельту Дніпра новостворений 40 армійський корпус. Саме ці окупанти почали відповідати за територію довкола островів у нижній течії Дніпра в Херсонській області.

Британська розвідка пояснює, що й Україна, й Кремль вважають цю ділянку стратегічно важливою. Хоча обидві сторони там зосередили, порівняно з іншими фронтами, не надто багато сил.

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Що відбувається у дельті Дніпра

Британські розвідники розповіли, що протягом першої половини вересня 2023 року тривають бої навколо островів у нижній течії Дніпра на Херсонщині, які зараз є лінією фронту.

Міноборони Великої Британії відомо, що обидві сторони здійснили рейди з командами на невеликих човнах проти островів і протилежних берегів річок.

Кількість залучених сил відносно невелика порівняно з іншими фронтами; однак обидві сторони вважають цей район стратегічно важливим. Це також дає можливість відвести підрозділи противника від напружених боїв у Запорізькій та Донецькій областях,

– заявили розвідники.

Також додали, що за їхніми даними, існує реальна ймовірність того, що російські операції в цьому районі активізувалися. Це трапилось після того, як цей сектор перейшов під відповідальність нещодавно створеного 40-го армійського корпусу.

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